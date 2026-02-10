Předplatné

ONLINE: Souček má český rekord v Premier League! Gólem proti United překonal Bergera

Tomáš Souček slaví 39. branku v Premier League, čímž v historických tabulkách překonal Patrika Bergera
Premier League pokračuje 26. kolem a hned v první várce zápasů dojde i na českého reprezentanta. Tomáš Souček je v základní sestavě West Hamu, který doma hostí Manchester United. A proti slavnému soupeři zaznamenal historický moment! Vstřelil totiž svůj 39. gól v anglické nejvyšší soutěži, čímž se stal nejlepším českým střelcem mezi ostrovní elitou. Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal25175349:1756
2Manchester City25155551:2450
3Aston Villa25145636:2747
4Chelsea26128647:3044
5Manchester Utd.25128546:3644
6Brentford251231039:3439
7Liverpool25116840:3539
8Everton26107929:3037
9Bournemouth26910743:4537
10Newcastle261061037:3736
11Sunderland2599727:2936
12Fulham251041135:3734
13Crystal Palace2588926:2932
14Brighton25710834:3331
15Leeds26791036:4530
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham25651431:4823
19Burnley25361625:4915
20Wolves25151916:488
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
