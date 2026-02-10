ONLINE: Souček v základu West Hamu proti Manchesteru United. Potvrdí hosté formu?
Premier League pokračuje 26. kolem a hned v první várce zápasů dojde i na českého reprezentanta. Tomáš Souček je v základní sestavě West Hamu, který doma hostí Manchester United. Red Devils mají pod novým koučem Michaelem Carrickem skvělou formu, potvrdí ji i proti Hammers? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49:17
|56
|2
Manchester City
|25
|15
|5
|5
|51:24
|50
|3
Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36:27
|47
|4
Manchester Utd.
|25
|12
|8
|5
|46:36
|44
|5
Chelsea
|25
|12
|7
|6
|45:28
|43
|6
Brentford
|25
|12
|3
|10
|39:34
|39
|7
Liverpool
|25
|11
|6
|8
|40:35
|39
|8
Everton
|25
|10
|7
|8
|28:28
|37
|9
Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27:29
|36
|10
Fulham
|25
|10
|4
|11
|35:37
|34
|11
Bournemouth
|25
|8
|10
|7
|41:44
|34
|12
Newcastle
|25
|9
|6
|10
|35:36
|33
|13
Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|26:29
|32
|14
Brighton
|25
|7
|10
|8
|34:33
|31
|15
Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35:35
|29
|16
Leeds
|25
|7
|8
|10
|34:43
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|25
|6
|5
|14
|31:48
|23
|19
Burnley
|25
|3
|6
|16
|25:49
|15
|20
Wolves
|25
|1
|5
|19
|16:48
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup