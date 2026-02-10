Předplatné

ONLINE: Souček v základu West Hamu proti Manchesteru United. Potvrdí hosté formu?

Tomáš Souček v barvách West Hamu
Tomáš Souček v barvách West Hamu
iSport.cz
Anglie - Premier League
Premier League pokračuje 26. kolem a hned v první várce zápasů dojde i na českého reprezentanta. Tomáš Souček je v základní sestavě West Hamu, který doma hostí Manchester United. Red Devils mají pod novým koučem Michaelem Carrickem skvělou formu, potvrdí ji i proti Hammers? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal25175349:1756
2Manchester City25155551:2450
3Aston Villa25145636:2747
4Manchester Utd.25128546:3644
5Chelsea25127645:2843
6Brentford251231039:3439
7Liverpool25116840:3539
8Everton25107828:2837
9Sunderland2599727:2936
10Fulham251041135:3734
11Bournemouth25810741:4434
12Newcastle25961035:3633
13Crystal Palace2588926:2932
14Brighton25710834:3331
15Tottenham25781035:3529
16Leeds25781034:4329
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham25651431:4823
19Burnley25361625:4915
20Wolves25151916:488
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
