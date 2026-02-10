Souček má český rekord v Premier League! Gólem proti United překonal Bergera
Tomáš Souček má český rekord v anglické nejvyšší soutěži! Ve 26. kole Premier League pomohl West Hamu k remíze 1:1 s Manchesterem United a připsal si 39. gól v soutěži. Tímto počinem překonal Patrika Bergera a stal se nejlepším českým střelcem v historii mezi ostrovní elitou. Za hosty srovnal až v nastavení Benjamin Šeško. Chelsea překvapivě klopýtla doma s Leedsem (2:2), Newcaslte vyhrál na půdě Tottenhamu 2:1, Antonín Kinský byl tradičně pouze na lavičce.
Součkova chvíle v utkání 26. kola Premier League přišla v 50. minutě. Český reprezentační záložník si naběhl před branku na Bowenovu přihrávku a zblízka skóroval. Rodák z Havlíčkova Brodu se dočkal třetí trefy v ligové sezoně a první od 8. listopadu. Na český rekord potřeboval 217 zápasů. Berger nasázel 38 branek v 225 duelech v dresu Liverpoolu, Portsmouthu a Aston Villy, za něž hrál v letech 1996 až 2008.
„Kladiváři“ těsný náskok nakonec neudrželi, Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Šeško. Londýnský celek bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body, navíc Nottingham odehrál o utkání méně.
Manchester natáhl sérii neporazitelnosti na devět ligových zápasů, minulé čtyři duely ale vyhrál. V tabulce zůstal čtvrtý o bod před Chelsea, která doma neudržela dvoubrankové vedení a s nováčkem z Leedsu jen remizovala 2:2.
Po necelé hodině hry vedla zásluhou Joaa Pedra a Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu. Jenže hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve nezaváhal z pokutového kopu Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor. „Blues“ stejně jako Manchester United nenavázali na sérii čtyř výher. Leeds neprohrál ve čtvrtém z posledních pěti kol a od sestupového pásma ho dělí šest bodů.
Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2. Za hosty skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď „Kohoutů“ se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato Newcastle opět odskočil po Ramseyho gólu. „Straky“ zvítězily v Premier League po čtyřech zápasech a posunuly se na 10. místo neúplné tabulky. O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol, na první sestupové místo má pětibodový náskok. Gólman poraženého celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.
Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O'Briena. Bournemouth se díky výhře bodově dotáhl na svého dnešního soupeře, jemuž patří osmá pozice.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49:17
|56
|2
Manchester City
|25
|15
|5
|5
|51:24
|50
|3
Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36:27
|47
|4
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|5
Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47:30
|44
|6
Brentford
|25
|12
|3
|10
|39:34
|39
|7
Liverpool
|25
|11
|6
|8
|40:35
|39
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27:29
|36
|12
Fulham
|25
|10
|4
|11
|35:37
|34
|13
Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|26:29
|32
|14
Brighton
|25
|7
|10
|8
|34:33
|31
|15
Leeds
|26
|7
|9
|10
|36:45
|30
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|25
|3
|6
|16
|25:49
|15
|20
Wolves
|25
|1
|5
|19
|16:48
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup