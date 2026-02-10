Souček má český rekord v Premier League! Gólem proti United překonal Bergera

Předplatné

Tomáš Souček slaví 39. branku v Premier League, čímž v historických tabulkách překonal Patrika Bergera
Tomáš Souček slaví 39. branku v Premier League, čímž v historických tabulkách překonal Patrika BergeraZdroj: Profimedia.cz
Tomáš Souček slaví 39. branku v Premier League, čímž v historických tabulkách překonal Patrika Bergera
Tomáš Souček slaví 39. branku v Premier League, čímž v historických tabulkách překonal Patrika Bergera
Tomáš Souček slaví 39. branku v Premier League, čímž v historických tabulkách překonal Patrika Bergera
Vstoupit do diskuse (44)

Tomáš Souček má český rekord v anglické nejvyšší soutěži! Ve 26. kole Premier League pomohl West Hamu k remíze 1:1 s Manchesterem United a připsal si 39. gól v soutěži. Tímto počinem překonal Patrika Bergera a stal se nejlepším českým střelcem v historii mezi ostrovní elitou. Za hosty srovnal až v nastavení Benjamin Šeško. Chelsea překvapivě klopýtla doma s Leedsem (2:2), Newcaslte vyhrál na půdě Tottenhamu 2:1, Antonín Kinský byl tradičně pouze na lavičce.

Součkova chvíle v utkání 26. kola Premier League přišla v 50. minutě. Český reprezentační záložník si naběhl před branku na Bowenovu přihrávku a zblízka skóroval. Rodák z Havlíčkova Brodu se dočkal třetí trefy v ligové sezoně a první od 8. listopadu. Na český rekord potřeboval 217 zápasů. Berger nasázel 38 branek v 225 duelech v dresu Liverpoolu, Portsmouthu a Aston Villy, za něž hrál v letech 1996 až 2008.

„Kladiváři“ těsný náskok nakonec neudrželi, Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Šeško. Londýnský celek bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body, navíc Nottingham odehrál o utkání méně.

Manchester natáhl sérii neporazitelnosti na devět ligových zápasů, minulé čtyři duely ale vyhrál. V tabulce zůstal čtvrtý o bod před Chelsea, která doma neudržela dvoubrankové vedení a s nováčkem z Leedsu jen remizovala 2:2.

Po necelé hodině hry vedla zásluhou Joaa Pedra a Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu. Jenže hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve nezaváhal z pokutového kopu Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor. „Blues“ stejně jako Manchester United nenavázali na sérii čtyř výher. Leeds neprohrál ve čtvrtém z posledních pěti kol a od sestupového pásma ho dělí šest bodů.

Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2. Za hosty skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď „Kohoutů“ se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato Newcastle opět odskočil po Ramseyho gólu. „Straky“ zvítězily v Premier League po čtyřech zápasech a posunuly se na 10. místo neúplné tabulky. O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol, na první sestupové místo má pětibodový náskok. Gólman poraženého celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.

Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O'Briena. Bournemouth se díky výhře bodově dotáhl na svého dnešního soupeře, jemuž patří osmá pozice.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal25175349:1756
2Manchester City25155551:2450
3Aston Villa25145636:2747
4Manchester Utd.26129547:3745
5Chelsea26128647:3044
6Brentford251231039:3439
7Liverpool25116840:3539
8Everton26107929:3037
9Bournemouth26910743:4537
10Newcastle261061037:3736
11Sunderland2599727:2936
12Fulham251041135:3734
13Crystal Palace2588926:2932
14Brighton25710834:3331
15Leeds26791036:4530
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham26661432:4924
19Burnley25361625:4915
20Wolves25151916:488
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (44)

