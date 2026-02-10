Detailní rozbor, jak Souček dal všech 39 gólů: trefa hrudí i kolenem. Na koho se mu daří?
Dokázal velkou věc! Tomáš Souček, dlouholetý záložník West Hamu, se stal nejlepším českým střelcem v historii Premier League. V úterním utkání proti Manchesteru United (1:1) dal 39. gól v nejvyšší anglické soutěži a překonal legendárního Patrika Bergera, který válel v Liverpoolu. Deník Sport a web iSport přináší detailní rozbor mimořádného rekordu. Trefil se ramenem, hrudí i kolenem, nejvíc se mu dařilo proti Newcastlu United.
Po sezonách
- 2019/20 3
- 2020/21 10
- 2021/22 5
- 2022/23 2
- 2023/24 7
- 2024/25 9
- 2025/26 3
Proti komu skóroval (celkem 20 klubů)
Newcastle
5×
Crystal Palace
4×
Brighton
3×
Everton
3×
Burnley
3×
Manchester United
3×
Watford
2×
Fulham
2×
Arsenal
2×
Wolves
2×
Leeds
1×
Chelsea
1×
Aston Villa
1×
West Brom
1×
Tottenham
1×
Sheffield United
1×
Nottingham Forest
1×
Luton
1×
Brentford
1×
Leicester
1×
V jakém poločase skóroval
- První poločas 18x
- Druhý poločas 21x
V jaké fázi zápasu skóroval
0.–10. minuta
6×
11.–20. minuta
1×
21.–30. minuta
5×
31.–45. minuta
6×
46.–60. minuta
6×
61.–70. minuta
5×
71.–80. minuta
2×
81.–90. minuta
4×
Nastavení
4×
Čím skóroval
Pravou
16×
Hlavou
10×
Levou
10×
Ramenem
1×
Kolenem
1×
Hrudí
1×
Vítězné góly (14)
Everton
2×
Newcastle
2×
Watford
1×
Fulham
1×
Wolverhampton
1×
Nottingham
1×
Burnley
1×
Arsenal
1×
Luton
1×
Crystal Palace
1×
Leicester
1×
Manchester U.
1×
Kdo mu nahrával na góly
Jarrod Bowen
9×
Michail Antonio
6×
Said Benrahma
3×
Mohammed Kudus
3×
Emerson
2×
Declan Rice
1×
Aaron Cresswell
1×
Pablo Fornals
1×
Manuel Lanzini
1×
James Ward-Prowse
1×
Aaron Wan-Bissaka
1×