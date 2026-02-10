Předplatné

Detailní rozbor, jak Souček dal všech 39 gólů: trefa hrudí i kolenem. Na koho se mu daří?

Radek Špryňar
Anglie - Premier League
Dokázal velkou věc! Tomáš Souček, dlouholetý záložník West Hamu, se stal nejlepším českým střelcem v historii Premier League. V úterním utkání proti Manchesteru United (1:1) dal 39. gól v nejvyšší anglické soutěži a překonal legendárního Patrika Bergera, který válel v Liverpoolu. Deník Sport a web iSport přináší detailní rozbor mimořádného rekordu. Trefil se ramenem, hrudí i kolenem, nejvíc se mu dařilo proti Newcastlu United.

Po sezonách

  • 2019/20           3
  • 2020/21           10
  • 2021/22           5
  • 2022/23           2
  • 2023/24           7
  • 2024/25           9
  • 2025/26           3

Proti komu skóroval (celkem 20 klubů)

Newcastle

Crystal Palace

Brighton

Everton

Burnley

Manchester United

Watford

Fulham

Arsenal

Wolves

Leeds

Chelsea

Aston Villa

West Brom

Tottenham

Sheffield United

Nottingham Forest

Luton

Brentford

Leicester

V jakém poločase skóroval

  • První poločas 18x
  • Druhý poločas 21x

V jaké fázi zápasu skóroval

0.–10. minuta

11.–20. minuta

21.–30. minuta

31.–45. minuta

46.–60. minuta

61.–70. minuta

71.–80. minuta

81.–90. minuta

Nastavení

Čím skóroval

Pravou

16×

Hlavou

10×

Levou

10×

Ramenem

Kolenem

Hrudí

Vítězné góly (14)

Everton

Newcastle

Watford

Fulham

Wolverhampton

Nottingham

Burnley

Arsenal

Luton

Crystal Palace

Leicester

Manchester U.

Kdo mu nahrával na góly

Jarrod Bowen

Michail Antonio

Said Benrahma

Mohammed Kudus

Emerson

Declan Rice

Aaron Cresswell

Pablo Fornals

Manuel Lanzini

James Ward-Prowse

Aaron Wan-Bissaka

