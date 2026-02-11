Souček: Chci, aby na mě Češi byli hrdí. Rekordní gól i zoufalá reakce fanouška United
Výbuch emocí a možná až trojitá oslava. Tomáš Souček, záložník West Hamu, se dvakrát zatočil jako helikoptéra, vyskočil do vzduchu a následně přijal gratulaci od bývalého slávisty Malicka Dioufa. Díky 39. gólu, jenž zapsal v úterním utkání proti Manchesteru United (1:1), se stal nejlepším českým střelcem v historii Premier League. „Mám velkou radost,“ prohodil hráč, který zároveň odložil stříhání aktuálně nejslavnějšího fanouška soupeře. Kudrnaté vlasy dál porostou.
Moc dobře si uvědomil, na jakou mimořádnou metu dosáhnul. Souček čekal na český střelecký rekord v anglické lize přes tři měsíce. Na začátku listopadu proti Burnley (3:2) vstřelil gól s pořadovým číslem 38, čímž dorovnal jiného legendárního reprezentanta.
„Dlouho jsem byl na stejné úrovni s Patrikem Bergerem, což byl výjimečný hráč. Udělal jsem maximum, abych ho překonal,“ vykládal Souček v rozhovoru pro klubový web. „Teď je rekord můj a mám z něj velkou radost,“ pokračoval defenzivní záložník.
Kolem úterní půlnoci přispěchal s gratulací také národní tým, který sdílel na sociálních sítích grafiku se Součkovým počinem v Premier League. „Mám obrovskou radost, že jsem to dokázal. Vždycky jsem byl pyšný na to, odkud pocházím. Jsem z České republiky a chci, aby na mě byli lidi doma hrdí,“ řekl brzy 31letý hráč.
Jeho rekordní trefa se zrodila ve druhé půli utkání proti Manchesteru United. Souček vtrhnul do malého vápna a nastavil levou nohu na prudký centr od krajního hráče Jarroda Bowena. „Byl jsem ve správný čas na správném místě,“ komentoval Souček gólovou situaci. Mimochodem, týmový parťák mu asistoval už u deváté ligové trefy v kariéře.
West Ham se díky českému středopolaři dostal v padesáté minutě do vedení. „Big Tom!“ vyťukali správci klubových sociálních sítí k oslavné fotografii. „Kolik důležitých gólů už vstřelil za West Ham?!“ ptal se euforicky Chris Reidy, redaktor Sky Sports News, který sledoval utkání přímo na londýnském stadionu. „To je prostě klasický Souček,“ doplnil.
O dost menší radost ze Součkova zásahu měl Frank Ilett, aktuálně nejznámější fanoušek Manchesteru United. Na začátku října 2024 se rozhodl pro velmi zvláštní slib: nenechá se ostříhat, dokud tým nevyhraje pět utkání v řadě.
Před úterním zápasem drželi Rudí ďáblové největší naději, když zaznamenali čtyři triumfy v řadě. Ten pátý měl přijít právě proti West Hamu. Ilett, jenž se potkal už také s bývalým španělským stoperem Gerardem Piquém, postupně nasbíral na Instagramu 1,4 milionu příznivců a klíčový zápas se rozhodl sledovat s kamarády před kamerami. Na živé vysílání na kanálu YouTube se mu připojilo v jednu chvíli i přes sto tisíc diváků.
A když se Souček trefil, zoufale sklonil hlavu do dlaní a tušil, že stále se zvětšující květák na hlavě neshodí ani po 493 dnech. „Myslel jsem si, že to skončí za tři nebo čtyři měsíce,“ řekl Ilett pro BBC Sport. „Měla to být jen zábava, a tím to mělo skončit. Jenže nakonec to dopadlo trochu jinak.“
United získali nakonec aspoň bod, když se v šesté minutě nastaveného času gólově prosadil slovinský útočník Benjamin Šeško. Pro West Ham, který se stále nachází na osmnáctém místě ligové tabulky, to byla ohromná rána.
„Je jasné, že výsledek je pro nás těžké přijmout. Je zničující, jak k němu došlo,“ líčil Souček. „Na druhou stranu musíme hledat pozitiva. Ukázali jsme, jak nám na tom záleží, jak dobře umíme hrát. Atmosféra v kabině je teď úplně jiná než před pár měsíci, musíme v tom pokračovat a dál pracovat,“ zakončil se smíšenými pocity.
I tak bude na letošního 10. února určitě dlouho vzpomínat. Má proč...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49:17
|56
|2
Manchester City
|25
|15
|5
|5
|51:24
|50
|3
Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36:27
|47
|4
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|5
Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47:30
|44
|6
Brentford
|25
|12
|3
|10
|39:34
|39
|7
Liverpool
|25
|11
|6
|8
|40:35
|39
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27:29
|36
|12
Fulham
|25
|10
|4
|11
|35:37
|34
|13
Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|26:29
|32
|14
Brighton
|25
|7
|10
|8
|34:33
|31
|15
Leeds
|26
|7
|9
|10
|36:45
|30
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|25
|3
|6
|16
|25:49
|15
|20
Wolves
|25
|1
|5
|19
|16:48
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup