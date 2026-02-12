Šmicer o střeleckém rekordu Součka: Překvapilo mě to, čekal jsem spíš od...
Nečekaný střelec překonal všechny velikány. Tomáš Souček se gólem do sítě Manchesteru United znovu zapsal do historie, s 39 zásahy je nejlepším českým střelcem v Premier League. „Sice není vyloženě kanonýr, ale najde si volný prostor, vlítne do něj a dá gól,“ popisuje jeho kvality Vladimír Šmicer, bývalý fotbalista s bohatými zkušenostmi z Anglie.
Sám v Premier League odehrál šest sezon a s deseti góly je šestým nejlepším českým střelcem v soutěži. Stejně jako Souček nastupoval v záloze, ale staral se spíš o vytváření šancí pro spoluhráče. Pro vysokého střelce má pouze slova chvály. „Člověk může jen smeknout. On tu hlavu strčí všude. Takový jsem já rozhodně nebyl,“ směje se bývalý hráč Liverpoolu.
Překvapilo vás, že rekord Patrika Bergera překonal právě on?
„Jo, překvapilo mě to. Čekal bych, že Patrika jednou překoná spíš ofenzivní hráč, ne kluk, který hraje ve středu pole spíš jako defenzivní záložník. Paradoxně je to pro něj vlastně výhoda, že zůstává spíš vzadu.“
V čem konkrétně?
„Má neskutečně dobrý odhad v šestnáctce, a když chodí do vápna z druhé vlny, tak může naplno využít svou postavu i cit a najít si míč. Díky tomu je neuvěřitelně platný a hlavně efektivní, protože dát z jeho pozice 39 gólů je obrovské číslo. Ukazuje to jeho intuici a schopnost načíst situace.“
Jde tedy spíš o instinkt než o výborné fyzické parametry?
„Samozřejmě těží i z výborné postavy: je vysoký, umí dávat góly hlavou a dostává se do pozic, kde výšku uplatní. Navíc má i dlouhou nohu a dosáhne tam, kam jiní ne. Ale klíčový je ten cit – někdo jde stokrát do vápna a míč ho trefí pětkrát, on jde stokrát a trefí ho padesátkrát. To je výběr místa. Tenhle instinkt mají kanonýři. On sice není vyloženě kanonýr v klasickém smyslu, ale jak chodí z druhé vlny, přečte si rozestavení hráčů, najde si volný prostor, vlítne do něj a dá gól.“
Gratuloval jste mu k pokoření rekordu?
„Ano. Psal jsem mu hned, jak to dal – gratuloval jsem mu, že je nejlepším českým střelcem v Premier League. Myslím si, že pro něj osobně to vlastně tolik neznamená a radši by bral tři body a záchranu pro West Ham. Ovšem dát tolik gólů v téhle soutěži? Člověk může jen smeknout.“