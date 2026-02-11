Předplatné

Krejčího Wolves vybojovali bod v Nottinghamu. Soupeř ze spodu tabulky ale slaví výhru

Ladislav Krejčí v akci proti Nottinghamu
Ladislav Krejčí v akci proti NottinghamuZdroj: Profimedia.cz
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Velká radost Ladislava Krejčího po gólu Manchesteru United
Ladislav Krejčí v zápase s Newcastlem
Ladislav Krejčí po remíze s Newcastlem
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (6)

Ladislav Krejčí v rámci 26. kola fotbalové Premier League nastoupil na hřišti Nottinghamu a byl u bezbrankové remízy 0:0. Wolverhampton se nadále topí na posledním místě tabulky anglické nejvyšší soutěže a na první nesestupové místo ztrácí propastných 18 bodů. Předposlední Burnley navíc dokázalo překvapivě otočit utkání na Crystal Palace a po výhře 3:2 je devět bodů před Wolves. Manchester City na domácím hřišti porazil Fulham 3:0 a v neúplné tabulce ztrácí na vedoucí Arsenal tři body.

Wolverhampton v sestavě s Ladislavem Krejčím remizoval 0:0 na hřišti Nottinghamu. Domácí nevyužili drtivou střeleckou převahu a ze 35 střel nedostali ani jednou míč za portugalského gólmana Josého Sá.

Wolves zůstávají jediným týmem Premier League, který ještě nezvítězil na hřišti soupeře. Na záchranu ztrácejí poslední „Vlci“ 18 bodů. Nottingham má tříbodový náskok na sestupové pásmo.

Manchester City potvrdil, že Fulham je pro něj nejoblíbenějším soupeřem v anglické lize. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly proti celku z Londýna uspěli v sedmnáctém ligovém duelu po sobě. Gólově se prosadili už v prvním poločase Semenyo, O'Reilly a Haaland. Norský kanonýr Haaland dal dvacátou branku v sezoně a do sítě Fulhamu se trefil poosmé v osmém vzájemném zápase po sobě. O poločasové přestávce přenechal na hřišti místo střídajícímu Marmúšovi.

Přestřelka na Crystal Palace

Burnley poprvé od konce října a 9. kola zvítězilo, když třemi brankami otočilo zápas na hřišti Crystal Palace a vyhrálo 3:2. Nováček anglické ligy se stal prvním týmem od roku 2009, který v prvním poločase prohrával o dvě branky a ještě do přestávky dokázal skóre otočit.

Svěřenci trenéra Scotta Parkera zvítězili po 16 ligových zápasech a odvrátili hrozbu vyrovnání negativního rekordu v počtu zápasů bez vítězství v nejvyšší soutěži z ročníku 1889/90. Burnley je předposlední s devítibodovou ztrátou na záchranu.

Třetí Aston Villa díky tečované střele stopera Mingse po rohovém kopu zvítězila 1:0 nad Brightonem. V dresu hostů vyrovnal rekord v počtu odehraných zápasů v historii Premier League záložník James Milner, který se dotáhl se 653 duely dotáhl na Garetha Barryho.

Liverpool zvítězil 1:0 na hřišti Sunderlandu a stal se prvním týmem od začátku ligové sezony, který na stadionu tohoto nováčka naplno bodoval. Rozhodla o tom branka stopera Van Dijka, který se trefil hlavou po Salahově rohovém kopu. Sunderland doma prohrál ligový zápas poprvé od začátku května minulého roku, kdy ještě působil ve druhé lize.

Premier League 2025/2026

LIVE
22Detail
LIVE
12Detail
LIVE
12Detail
LIVE
11Detail
LIVE
23Detail
LIVE
10Detail
LIVE
01Detail
LIVE
00Detail
LIVE
30Detail
LIVE
--Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal25175349:1756
2Manchester City26165554:2453
3Aston Villa26155637:2750
4Manchester Utd.26129547:3745
5Chelsea26128647:3044
6Liverpool26126841:3542
7Brentford251231039:3439
8Everton26107929:3037
9Bournemouth26910743:4537
10Newcastle261061037:3736
11Sunderland2699827:3036
12Fulham261041235:4034
13Crystal Palace26881028:3232
14Brighton26710934:3431
15Leeds26791036:4530
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest26761325:3827
18West Ham26661432:4924
19Burnley26461628:5118
20Wolves26161916:489
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (6)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů