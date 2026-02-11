ONLINE: Nottingham - Wolves. Krejčí v základní sestavě, Vlci by rádi ukrojili obří ztrátu
Český reprezentant Ladislav Krejčí v rámci 26. kola fotbalové Premier League nastupuje na hřišti Nottinghamu Forest. Wolverhampton se nadále topí na posledním místě tabulky anglické nejvyšší soutěže a na první nesestupové místo, které obývá jeho dnešní soupeř, ztrácí propastných 18 bodů. Utkání od 20.30 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49:17
|56
|2
Manchester City
|25
|15
|5
|5
|51:24
|50
|3
Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36:27
|47
|4
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|5
Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47:30
|44
|6
Brentford
|25
|12
|3
|10
|39:34
|39
|7
Liverpool
|25
|11
|6
|8
|40:35
|39
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27:29
|36
|12
Fulham
|25
|10
|4
|11
|35:37
|34
|13
Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|26:29
|32
|14
Brighton
|25
|7
|10
|8
|34:33
|31
|15
Leeds
|26
|7
|9
|10
|36:45
|30
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|25
|3
|6
|16
|25:49
|15
|20
Wolves
|25
|1
|5
|19
|16:48
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup