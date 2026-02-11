Předplatné

ONLINE: Nottingham - Wolves. Krejčí v základní sestavě, Vlci by rádi ukrojili obří ztrátu

Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu WolverhamptonuZdroj: profimedia.cz
Velká radost Ladislava Krejčího po gólu Manchesteru United
Ladislav Krejčí v zápase s Newcastlem
Ladislav Krejčí po remíze s Newcastlem
Anglie - Premier League
Český reprezentant Ladislav Krejčí v rámci 26. kola fotbalové Premier League nastupuje na hřišti Nottinghamu Forest. Wolverhampton se nadále topí na posledním místě tabulky anglické nejvyšší soutěže a na první nesestupové místo, které obývá jeho dnešní soupeř, ztrácí propastných 18 bodů. Utkání od 20.30 sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal25175349:1756
2Manchester City25155551:2450
3Aston Villa25145636:2747
4Manchester Utd.26129547:3745
5Chelsea26128647:3044
6Brentford251231039:3439
7Liverpool25116840:3539
8Everton26107929:3037
9Bournemouth26910743:4537
10Newcastle261061037:3736
11Sunderland2599727:2936
12Fulham251041135:3734
13Crystal Palace2588926:2932
14Brighton25710834:3331
15Leeds26791036:4530
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham26661432:4924
19Burnley25361625:4915
20Wolves25151916:488
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

