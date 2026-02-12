SESTŘIHY: Krejčího Wolves vybojovali bod. Soupeř ze spodu tabulky slaví, ztráta Arsenalu
Ladislav Krejčí v rámci 26. kola fotbalové Premier League nastoupil na hřišti Nottinghamu a byl u bezbrankové remízy 0:0. Wolverhampton se nadále topí na posledním místě tabulky anglické nejvyšší soutěže a na první nesestupové místo ztrácí propastných 18 bodů. Předposlední Burnley navíc dokázalo překvapivě otočit utkání na Crystal Palace a po výhře 3:2 je devět bodů před Wolves. Manchester City na domácím hřišti porazil Fulham 3:0 a v tabulce ztrácí čtyři body na vedoucí Arsenal, který ve čtvrtek remizoval na hřišti Brentfordu 1:1.
Wolverhampton v sestavě s Ladislavem Krejčím remizoval 0:0 na hřišti Nottinghamu. Domácí nevyužili drtivou střeleckou převahu a ze 35 střel nedostali ani jednou míč za portugalského gólmana Josého Sá.
Wolves zůstávají jediným týmem Premier League, který ještě nezvítězil na hřišti soupeře. Na záchranu ztrácejí poslední „Vlci“ 18 bodů. Nottingham má tříbodový náskok na sestupové pásmo.
Manchester City potvrdil, že Fulham je pro něj nejoblíbenějším soupeřem v anglické lize. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly proti celku z Londýna uspěli v sedmnáctém ligovém duelu po sobě. Gólově se prosadili už v prvním poločase Semenyo, O'Reilly a Haaland. Norský kanonýr Haaland dal dvacátou branku v sezoně a do sítě Fulhamu se trefil poosmé v osmém vzájemném zápase po sobě. O poločasové přestávce přenechal na hřišti místo střídajícímu Marmúšovi.
Burnley poprvé od konce října a 9. kola zvítězilo, když třemi brankami otočilo zápas na hřišti Crystal Palace a vyhrálo 3:2. Nováček anglické ligy se stal prvním týmem od roku 2009, který v prvním poločase prohrával o dvě branky a ještě do přestávky dokázal skóre otočit.
Svěřenci trenéra Scotta Parkera zvítězili po 16 ligových zápasech a odvrátili hrozbu vyrovnání negativního rekordu v počtu zápasů bez vítězství v nejvyšší soutěži z ročníku 1889/90. Burnley je předposlední s devítibodovou ztrátou na záchranu.
Třetí Aston Villa díky tečované střele stopera Mingse po rohovém kopu zvítězila 1:0 nad Brightonem. V dresu hostů vyrovnal rekord v počtu odehraných zápasů v historii Premier League záložník James Milner, který se dotáhl se 653 duely dotáhl na Garetha Barryho.
Liverpool zvítězil 1:0 na hřišti Sunderlandu a stal se prvním týmem od začátku ligové sezony, který na stadionu tohoto nováčka naplno bodoval. Rozhodla o tom branka stopera Van Dijka, který se trefil hlavou po Salahově rohovém kopu. Sunderland doma prohrál ligový zápas poprvé od začátku května minulého roku, kdy ještě působil ve druhé lize.
Arsenal vedl od 61. minuty, kdy se prosadil Noni Madueke. O deset minut později však vyrovnal hlavou po dlouhém autu Keane Lewis-Potter a hostující celek nakonec zaznamenal čtvrtou ztrátu z posledních šesti kol.
Arsenal, který usiluje o první titul od roku 2004, vede Premier League o čtyři body před Manchesterem City. O další tři body zpět je na třetím místě Aston Villa. Brentfordu patří sedmá příčka.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|26
|17
|6
|3
|50:18
|57
|2
Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54:24
|53
|3
Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37:27
|50
|4
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|5
Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47:30
|44
|6
Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41:35
|42
|7
Brentford
|26
|12
|4
|10
|40:35
|40
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27:30
|36
|12
Fulham
|26
|10
|4
|12
|35:40
|34
|13
Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28:32
|32
|14
Brighton
|26
|7
|10
|9
|34:34
|31
|15
Leeds
|26
|7
|9
|10
|36:45
|30
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25:38
|27
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|26
|4
|6
|16
|28:51
|18
|20
Wolves
|26
|1
|6
|19
|16:48
|9
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup