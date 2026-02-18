ONLINE: Wolves - Arsenal 0:1. Domácí s Krejčím v sestavě rychle inkasují
Hodně těžkou zkoušku mají před sebou hráči Wolverhamptonu, kteří v předehrávce 31. kola dnes od 21:00 přivítají na domácí půdě vedoucí Arsenal. Tým českého obránce Ladislava Krejčího, který nechybí v základní sestavě, je poslední se ziskem pouhých osmi bodů a na mimosestupové příčky ztrácí propastných 18 bodů. V posledních pěti zápasech Premier League navíc „Vlci“ nezvítězili. Arsenal na druhé straně drží sérii pěti duelů bez porážky. Podaří se Wolves překvapit aktuálního lídra tabulky? Zápas začíná ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|26
|17
|6
|3
|50:18
|57
|2
Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54:24
|53
|3
Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37:27
|50
|4
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|5
Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47:30
|44
|6
Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41:35
|42
|7
Brentford
|26
|12
|4
|10
|40:35
|40
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27:30
|36
|12
Fulham
|26
|10
|4
|12
|35:40
|34
|13
Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28:32
|32
|14
Brighton
|26
|7
|10
|9
|34:34
|31
|15
Leeds
|26
|7
|9
|10
|36:45
|30
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25:38
|27
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|26
|4
|6
|16
|28:51
|18
|20
Wolves
|26
|1
|6
|19
|16:48
|9
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup