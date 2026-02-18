Předplatné

ONLINE: Wolves - Arsenal. Krejčího tým v předehrávce přivítá lídra tabulky

Anglie - Premier League
Hodně těžkou zkoušku mají před sebou hráči Wolverhamptonu, kteří v předehrávce 31. kola dnes od 21:00 přivítají na domácí půdě vedoucí Arsenal. Tým českého obránce Ladislava Krejčího je poslední se ziskem pouhých osmi bodů a na mimosestupové příčky ztrácí propastných 18 bodů. V posledních pěti zápasech Premier League navíc „Vlci“ nezvítězili. Arsenal na druhé straně drží sérii pěti duelů bez porážky. Podaří se Wolves překvapit aktuálního lídra tabulky? Zápas začíná ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal26176350:1857
2Manchester City26165554:2453
3Aston Villa26155637:2750
4Manchester Utd.26129547:3745
5Chelsea26128647:3044
6Liverpool26126841:3542
7Brentford261241040:3540
8Everton26107929:3037
9Bournemouth26910743:4537
10Newcastle261061037:3736
11Sunderland2699827:3036
12Fulham261041235:4034
13Crystal Palace26881028:3232
14Brighton26710934:3431
15Leeds26791036:4530
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest26761325:3827
18West Ham26661432:4924
19Burnley26461628:5118
20Wolves26161916:489
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

