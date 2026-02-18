Předplatné

Wolves - Arsenal 2:2. Krejčí u překvapení, Vlci obrali o body lídra Premier League

Český obránce Ladislav Krejčí zasahuje proti Jurrienu Timberovi
Český obránce Ladislav Krejčí zasahuje proti Jurrienu TimberoviZdroj: ČTK / AP / Dave Shopland
Bukayo Saka poslal Arsenal do vedení
Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
Viktor Gyökeres se raduje z gólu v Lize mistrů
Gólová radost hráčů Arsenalu
Ladislav Krejčí v hlavičkovém souboji během zápasu proti Evertonu
Ladislav Krejčí během utkání proti Brentfordu
Ladislav Krejčí během utkání proti Brentfordu
12
Fotogalerie
Anglie - Premier League
Fotbalisté Wolverhamptonu v předehrávce 31. kola Premier League obrali na domácí půdě vedoucí Arsenal. Remízu 2:2 zařídil v nastavení vlastním gólem obránce hostů Riccardo Calafiori. Tým českého obránce Ladislava Krejčího, který nechyběl  v základní sestavě, je v Premier League nadále poslední se ziskem pouhých deseti bodů a na mimosestupové příčky ztrácí propastných 17 bodů. Překvapivá ztráta je pro londýnský celek komplikace v boji o titul, náskok na druhý Manchester City mají aktuálně pět bodů, Cityzens ale mají zápas k dobru.

Podrobnosti připravujeme.

--

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal27177352:2058
2Manchester City26165554:2453
3Aston Villa26155637:2750
4Manchester Utd.26129547:3745
5Chelsea26128647:3044
6Liverpool26126841:3542
7Brentford261241040:3540
8Everton26107929:3037
9Bournemouth26910743:4537
10Newcastle261061037:3736
11Sunderland2699827:3036
12Fulham261041235:4034
13Crystal Palace26881028:3232
14Brighton26710934:3431
15Leeds26791036:4530
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest26761325:3827
18West Ham26661432:4924
19Burnley26461628:5118
20Wolves27171918:5010
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

