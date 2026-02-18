Wolves - Arsenal 2:2. Krejčí u překvapení, Vlci obrali o body lídra Premier League
Fotbalisté Wolverhamptonu v předehrávce 31. kola Premier League obrali na domácí půdě vedoucí Arsenal. Remízu 2:2 zařídil v nastavení vlastním gólem obránce hostů Riccardo Calafiori. Tým českého obránce Ladislava Krejčího, který nechyběl v základní sestavě, je v Premier League nadále poslední se ziskem pouhých deseti bodů a na mimosestupové příčky ztrácí propastných 17 bodů. Překvapivá ztráta je pro londýnský celek komplikace v boji o titul, náskok na druhý Manchester City mají aktuálně pět bodů, Cityzens ale mají zápas k dobru.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|27
|17
|7
|3
|52:20
|58
|2
Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54:24
|53
|3
Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37:27
|50
|4
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|5
Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47:30
|44
|6
Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41:35
|42
|7
Brentford
|26
|12
|4
|10
|40:35
|40
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27:30
|36
|12
Fulham
|26
|10
|4
|12
|35:40
|34
|13
Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28:32
|32
|14
Brighton
|26
|7
|10
|9
|34:34
|31
|15
Leeds
|26
|7
|9
|10
|36:45
|30
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25:38
|27
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|26
|4
|6
|16
|28:51
|18
|20
Wolves
|27
|1
|7
|19
|18:50
|10
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup