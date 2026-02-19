Krejčí a spol. šokovali Arsenal: bizarní gól, potyčka i zápletka v boji o titul
Dost možná jde o zásadní moment celé sezony. A byl u něj také český stoper Ladislav Krejčí. Fotbalisté Arsenalu si středeční ztrátou dvougólového vedení v předehrávce 31. kola anglické ligy na hřišti Wolverhamptonu (2:2) zkomplikovali boj o mistrovský titul, na který čekají od roku 2004. Šokující zásah přišel v nastaveném čase po hrubé chybě brankáře a třech nešťastných odrazech. „To byl zmatek,“ komentoval situaci bývalý útočník Alan Smith pro televizní stanici Sky Sports.
Akce Wolverhamptonu v 94. minutě nevypadala zpočátku jako nebezpečná. Ani náhodou. Přesto se z ní postupně stal důvod toho, proč Arsenal ztratil body v pátém z posledních sedmi ligových zápasů. „To je obrovská rána pro lídra tabulky,“ prohodil Alan Smith, který hrál v minulosti za Leicester a právě Arsenal.
Zároveň šlo pro hosty o velmi smolný moment. Mateus Mane, teprve 18letý spoluhráč Ladislava Krejčího, centroval míč z levé strany hřiště na hranu malého vápna. Nikdo z jeho parťáků se k míči nedostal. Střídající útočník Toluwalase Emmanuel Arokodare zavíral až zadní tyč.
Na první pohled se zdálo, že situaci ve vlastním pokutovém území snadno vyřeší zkušený stoper Gabriel. Ve chvíli, kdy odlepil paty od země, naletěl mu do zad gólman David Raya. Ten při střetu s kolegou pouze odrazil balon před sebe.
„Měl brankář vůbec vybíhat ven? Podle mě zpanikařil,“ zhodnotil Smith. „A tohle že je nejlepší obrana v Premier League? Je to pořádný chaos. Ze strany Arsenalu to bylo naprosto zbytečné,“ pokračoval v živém komentáři pro britskou televizní stanici Sky Sports.
Přesto srážka dvou klíčových hráčů Arsenalu nebyla tím nejhorším. Skutečným smolařem se stal italský obránce Riccardo Calafiori, který vstoupil do hry ve třetí minutě nastaveného času místo zraněného záložníka Leandra Trossarda.
Maneho centr nakonec vyplaval těsně před devatenáctiletým debutantem Tomem Edoziem, který tvrdě vystřelil. Nejprve zasáhl Calafioriho na brankové čáře, od něhož se odrazil míč do tyčky, následně zpátky do něj a nakonec od kolen do vlastní sítě. „To byl chaos,“ podotkl Smith.
Hráči Arsenalu takový konec těžko kousali. Stoper Gabriel tloukl pěstmi do země, útočník Gabriel Jesus po závěrečném hvizdu vyvolal strkanici mezi oběma týmy, když rukama strčil do hrudi obránce Wolverhamptonu Yersona Mosqueru. Ten spadl na zem, viník uviděl žlutou kartu. „Ztrácejí klid,“ reagoval Smith. „Myslím, že jde o zlomový okamžik, velmi důležitý,“ pokračoval.
Pochopitelně tím narážel na boj o mistrovský titul, který Arsenal může prohrát už počtvrté v řadě. Vždyť i fanoušci Wolverhamptonu spustili po vyrovnávacím gólu štiplavý pokřik: „Zase druhý!“
Londýnský klub měl totiž po stříbrné sérii slušně našlápnuto k tomu, aby navázal na partu trenéra Arséne Wengera z roku 2004. Jenže momentálně vypadl z formy a na záda mu stále víc dýchá Manchester City, jenž ztrácí z druhého místa pět bodů a má zápas k dobru.
„Tohle je těžké přijmout. Ve druhé půli jsme se nedostali na úroveň, která je potřeba k vítězství. A zaplatili jsme za to,“ smutnil současný kouč Mikel Arteta, který byl mimořádně kritický. Až překvapil i přítomné anglické novináře. „Kazilo se hodně věcí, jedna za druhou,“ vyprávěl. „Nejlepší je zápas teď nehodnotit. Všichni jsme hodně v emocích, není vhodná chvíle na soudy. Musíme tu ránou přijmout, protože si ji zasloužíme.“
Podobně hovořil i Bukayo Saka, kapitán týmu a autor prvního gólu ve středečním utkání. „Bylo to bez energie. Výsledek mě velmi zklamal a především náš výkon ve druhé půli. Ten měl opravdu daleko k levelu, který jsme si nastavili v této sezoně,“ zdůraznil. „Je čas si důkladně rozebrat několik posledních výkonů a odstranit chyby, abychom znovu nastartovali vítěznou sérii.“
Jak to nakonec dopadne? Arsenalu schází do konce soutěže odehrát jedenáct zápasů. „Je zřejmé, že v týmu panuje velká nervozita. Celá situace jim očividně přerůstá přes hlavu. Nevypadá to, že jsou schopni zvládat velký tlak,“ zakončil Smith, dvojnásobný nejlepší střelec anglické ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|27
|17
|7
|3
|52:20
|58
|2
Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54:24
|53
|3
Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37:27
|50
|4
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|5
Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47:30
|44
|6
Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41:35
|42
|7
Brentford
|26
|12
|4
|10
|40:35
|40
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27:30
|36
|12
Fulham
|26
|10
|4
|12
|35:40
|34
|13
Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28:32
|32
|14
Brighton
|26
|7
|10
|9
|34:34
|31
|15
Leeds
|26
|7
|9
|10
|36:45
|30
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25:38
|27
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|26
|4
|6
|16
|28:51
|18
|20
Wolves
|27
|1
|7
|19
|18:50
|10
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup