Předplatné

ONLINE: Slavia - Liberec 0:0. Gól neplatí, Suleimanovu voleji přecházela ruka

Ange N’Guessan brání Tomáše Chorého
Ange N’Guessan brání Tomáše Chorého Zdroj: ČTK / Šimánek Vít
Mubarak Suleiman se ve Slavii ukazuje v dobrém světle
Radost slávistů po gólu Štěpána Chaloupka
3
Fotogalerie
iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (57)

Fotbalisté Slavie ve 23. kole Chance Ligy hostí na domácím trávníku Liberec, který naposledy udolal Baník těsně 1:0. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli poslední dva ligové zápasy a rádi by zvýšili náskok v čele tabulky, druhá Sparta totiž v neděli hraje na hřišti Plzně. V základní sestavě „sešívaných“ dostal opět příležiost osmnáctiletý Mubarak Suleiman. V útoku nastoupí s Tomášem Chorým Mojmír Chytil, nechybí ani kapitán Jan Bořil. Jak dopadne dnešní utkání v Edenu? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
10

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná231021135:3832
7Hr. Králové2387833:2931
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2377926:2928
10Teplice2267922:2625
11Pardubice23671028:4025
12Bohemians22651119:2923
13Slovácko23471216:2919
14Ml. Boleslav22471129:4719
15Baník22461216:2818
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (57)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů