ONLINE: Slavia - Liberec 0:0. Gól neplatí, Suleimanovu voleji přecházela ruka
Fotbalisté Slavie ve 23. kole Chance Ligy hostí na domácím trávníku Liberec, který naposledy udolal Baník těsně 1:0. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli poslední dva ligové zápasy a rádi by zvýšili náskok v čele tabulky, druhá Sparta totiž v neděli hraje na hřišti Plzně. V základní sestavě „sešívaných“ dostal opět příležiost osmnáctiletý Mubarak Suleiman. V útoku nastoupí s Tomášem Chorým Mojmír Chytil, nechybí ani kapitán Jan Bořil. Jak dopadne dnešní utkání v Edenu? ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu