West Ham věnoval choreo Mikloškovi. Stále sleduji naše zápasy, vzkázala legenda do Londýna
Silný moment předcházel výkopu 27. kola Premier League na stadionu West Hamu. Před zápasem proti Bournemouthu si Kladiváři připravili choreo s nápisem LUDO na počest bývalého brankáře Luďka Mikloška. Celý London Stadium české legendě zatleskal a skandoval jeho jméno. „Big Ludo“, jak fanoušci svého gólmana v 90. letech přezdívali, se k akci vyjádřil na oficiálním webu klubu.
„Chtěl bych poděkovat všem za neuvěřitelnou podporu, které se mi dostává. Znamená to pro mě víc, než dokážu vyjádřit,“ uvedl Mikloško, který se utkání sice osobně neúčastnil, potvrdil ale, že klub nadále podporuje i z Česka. „Stále sleduji tolik našich zápasů, kolik jen můžu. Jsem pyšný a dojatý, když slyším, že stále zpíváte moje jméno, tolik let poté, co jsem přestal nosit vínovo-modrý dres.“
Současný sportovní ředitel Baníku Ostrava zároveň otevřeně popsal svůj přístup ke své zdravotní situaci. „Snažím se zůstat silný a pozitivní,“ vzkázal fanouškům. „Chci si užívat každý den, trávit čas s rodinou a přáteli a dál pracovat, dokud to půjde.“
Mikloško už dříve oznámil, že bojuje s rakovinou a rozhodl se nepokračovat v chemoterapii. „Nechci jen podstupovat léčbu. Chci žít svůj život,“ vysvětlil. I proto měla sobotní pocta v Londýně mimořádně osobní a dojemný rozměr.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|27
|17
|7
|3
|52:20
|58
|2
Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54:24
|53
|3
Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|38:28
|51
|4
Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48:31
|45
|5
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|6
Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41:35
|42
|7
Brentford
|27
|12
|4
|11
|40:37
|40
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27:30
|36
|12
Brighton
|27
|8
|10
|9
|36:34
|34
|13
Fulham
|26
|10
|4
|12
|35:40
|34
|14
Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28:32
|32
|15
Leeds
|27
|7
|10
|10
|37:46
|31
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25:38
|27
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|27
|4
|7
|16
|29:52
|19
|20
Wolves
|27
|1
|7
|19
|18:50
|10
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup