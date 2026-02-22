Předplatné

Crystal Palace - Wolverhampton 1:0. Krejčí vyloučen, oslabený tým v závěru padl

Ladislav Krejčí byl na hřišti Crystal Palace vyloučen
Anglie - Premier League
Tohle se nepovedlo. Ladislav Krejčí byl v utkání Wolves na hřišti Crystal Palace v 61. minutě vyloučen, když viděl druhou žlutou kartu v rozmezí tří minut. Už v sobotu fotbalisté Manchesteru City zdolali Newcastle 2:1 a díky třetímu vítězství v řadě se přiblížili na dva body vedoucímu Arsenalu, který dvakrát po sobě ztratil remízami. Chelsea v deseti neudržela vedení, po gólu v nastavení hrála s předposledním Burnley doma 1:1 a je čtvrtá.

Newcastlu se na hřišti dnešního soupeře dlouhodobě nedaří, prohrál tam posledních 16 zápasů. Citizens na začátku února uspěli i v semifinále Ligového poháru a také tentokrát začali lépe. Dvacetiletý nováček v anglické reprezentaci O'Reilly vstřelil v první půlhodině dva góly. Na ten první ještě opověděl Hall, ale vyrovnat hosté nedokázali.

Chelsea v minulém kole s Leedsem prohospodařila dvoubrankový náskok a přerušila vítěznou sérii pod taktovkou nového trenéra Roseniora. Proti Burnley začala zostra a Brazilec Pedro už ve 4. minutě otevřel skóre. Útočník, který v létě přišel na Stamford Bridge z Brightonu, je s 11 góly nejlepším střelcem týmu.

Pojistit náskok se ale domácím nepodařilo a po vyloučení Francouze Fofany se museli bránit. Ve třetí nastavené minutě je o výhru připravil Nizozemec Flemming.

Aston Villa s Leedsem dlouho prohrávala poté, co Němec Stach předvedl parádu z přímého kopu. Až dvě minuty před koncem srovnal šťastně kolenem Abraham na 1:1.

Brighton od začátku prosince vyhrál jen jeden z 12 zápasů a německý trenér Hürzeler byl podle médií nejvážnějším kandidátem na odvolání. Ale po dnešní výhře v Brentfordu 2:0 se mu bude dýchat lépe. Už v prvním poločase o třech bodech pro hosty rozhodli Paraguayec Gómez a Welbeck.

West Hamu se nepovedlo uniknout ze sestupového pásma. Doma podruhé za sebou remizoval se soupeřem z horních pater tabulky, tentokrát s Bournemouthem 0:0, a zůstává na 18. místě. Tomáš Souček odehrál 72 minut a dostal žlutou kartu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal27177352:2058
2Manchester City27175556:2556
3Aston Villa27156638:2851
4Chelsea27129648:3145
5Manchester Utd.26129547:3745
6Liverpool27136842:3545
7Brentford271241140:3740
8Bournemouth27911743:4538
9Everton26107929:3037
10Fulham271141238:4137
11Newcastle271061138:3936
12Sunderland2799928:3336
13Crystal Palace27981029:3235
14Brighton27810936:3434
15Leeds277101037:4631
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest27761425:3927
18West Ham27671432:4925
19Burnley27471629:5219
20Wolves28172018:5110
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

