ONLINE: Crystal Palace - Wolverhampton. Krejčí vyloučen, dvě žluté ve třech minutách

Ladislav Krejčí po remíze s Newcastlem
Ladislav Krejčí po remíze s NewcastlemZdroj: Profimedia.cz
Tomáš Souček skluzuje v utkání s Bournemouthem
Gólová radost Tomáš Součka
Chelsea přišla proti Burnley o výhru v nastavení
Chelsea přišla proti Burnley o výhru v nastavení
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Tohle se nepovedlo. Ladislav Krejčí byl v utkání Wolves na hřišti Crystal Palace v 61. minutě vyloučen, když viděl druhou žlutou kartu v rozmezí tří minut. ONLINE přenos sledujte od 15.00 na iSportu. Už v sobotu fotbalisté Manchesteru City zdolali Newcastle 2:1 a díky třetímu vítězství v řadě se přiblížili na dva body vedoucímu Arsenalu, který dvakrát po sobě ztratil remízami. Chelsea v deseti neudržela vedení, po gólu v nastavení hrála s předposledním Burnley doma 1:1 a je čtvrtá.

Newcastlu se na hřišti dnešního soupeře dlouhodobě nedaří, prohrál tam posledních 16 zápasů. Citizens na začátku února uspěli i v semifinále Ligového poháru a také tentokrát začali lépe. Dvacetiletý nováček v anglické reprezentaci O'Reilly vstřelil v první půlhodině dva góly. Na ten první ještě opověděl Hall, ale vyrovnat hosté nedokázali.

Chelsea v minulém kole s Leedsem prohospodařila dvoubrankový náskok a přerušila vítěznou sérii pod taktovkou nového trenéra Roseniora. Proti Burnley začala zostra a Brazilec Pedro už ve 4. minutě otevřel skóre. Útočník, který v létě přišel na Stamford Bridge z Brightonu, je s 11 góly nejlepším střelcem týmu.

Pojistit náskok se ale domácím nepodařilo a po vyloučení Francouze Fofany se museli bránit. Ve třetí nastavené minutě je o výhru připravil Nizozemec Flemming.

Aston Villa s Leedsem dlouho prohrávala poté, co Němec Stach předvedl parádu z přímého kopu. Až dvě minuty před koncem srovnal šťastně kolenem Abraham na 1:1.

Brighton od začátku prosince vyhrál jen jeden z 12 zápasů a německý trenér Hürzeler byl podle médií nejvážnějším kandidátem na odvolání. Ale po dnešní výhře v Brentfordu 2:0 se mu bude dýchat lépe. Už v prvním poločase o třech bodech pro hosty rozhodli Paraguayec Gómez a Welbeck.

West Hamu se nepovedlo uniknout ze sestupového pásma. Doma podruhé za sebou remizoval se soupeřem z horních pater tabulky, tentokrát s Bournemouthem 0:0, a zůstává na 18. místě. Tomáš Souček odehrál 72 minut a dostal žlutou kartu.

Video placeholder
SESTŘIH: West Ham - Bournemouth 0:0. Souček u bezgólové remízy, domácí potřebovali víc • Canal+ Sport

