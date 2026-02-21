ONLINE: West Ham - Bournemouth 0:0, Souček v sestavě. Chelsea přišla v nastavení o výhru

Předplatné

Fotbalisté Chelsea v 27. kole anglické ligy v deseti neudrželi vedení, po gólu v nastavení hráli s předposledním Burnley doma 1:1 a jsou čtvrtí. Také třetí Aston Villa nečekaně ztratila doma body remízou 1:1 s nováčkem z Leedsu a promarnila šanci přiblížit se vedoucímu Arsenalu, který v předehrávce hrál s posledním Wolverhamptonem jen 2:2. West Ham s Tomášem Součkem v základní sestavě vyzve Bournmouth. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.30 na iSportu.

Premier League 2025/2026

Chelsea v minulém kole s Leedsem prohospodařila dvoubrankový náskok a přerušila vítěznou sérii pod taktovkou nového trenéra Roseniora. Proti Burnley začala zostra a Brazilec Pedro už ve 4. minutě otevřel skóre.

Útočník, který v létě přišel na Stamford Bridge z Brightonu, je s 11 góly nejlepším střelcem týmu. Pojistit náskok se ale domácím nepodařilo a po vyloučení Francouze Fofany se museli bránit. Ve třetí nastavené minutě je o výhru připravil Nizozemec Flemming.

Aston Villa s Leedsem dlouho prohrávala poté, co Němec Stach předvedl parádu z přímého kopu. Až dvě minuty před koncem srovnal šťastně kolenem Abraham na 1:1.

Brighton od začátku prosince vyhrál jen jeden z 12 zápasů a německý trenér Hürzeler byl podle médií nejvážnějším kandidátem na odvolání. Ale po dnešní výhře v Brentfordu 2:0 se mu bude dýchat lépe. Už v prvním poločase o třech bodech pro domácí rozhodli Paraguayec Gómez a Welbeck.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal27177352:2058
2Manchester City26165554:2453
3Aston Villa27156638:2851
4Chelsea27129648:3145
5Manchester Utd.26129547:3745
6Liverpool26126841:3542
7Brentford271241140:3740
8Everton26107929:3037
9Bournemouth26910743:4537
10Newcastle261061037:3736
11Sunderland2699827:3036
12Brighton27810936:3434
13Fulham261041235:4034
14Crystal Palace26881028:3232
15Leeds277101037:4631
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest26761325:3827
18West Ham26661432:4924
19Burnley27471629:5219
20Wolves27171918:5010
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

 

