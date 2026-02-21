ONLINE: West Ham - Bournemouth 0:0, Souček v sestavě. Chelsea přišla v nastavení o výhru
Fotbalisté Chelsea v 27. kole anglické ligy v deseti neudrželi vedení, po gólu v nastavení hráli s předposledním Burnley doma 1:1 a jsou čtvrtí. Také třetí Aston Villa nečekaně ztratila doma body remízou 1:1 s nováčkem z Leedsu a promarnila šanci přiblížit se vedoucímu Arsenalu, který v předehrávce hrál s posledním Wolverhamptonem jen 2:2. West Ham s Tomášem Součkem v základní sestavě vyzve Bournmouth. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.30 na iSportu.
Premier League 2025/2026
Chelsea v minulém kole s Leedsem prohospodařila dvoubrankový náskok a přerušila vítěznou sérii pod taktovkou nového trenéra Roseniora. Proti Burnley začala zostra a Brazilec Pedro už ve 4. minutě otevřel skóre.
Útočník, který v létě přišel na Stamford Bridge z Brightonu, je s 11 góly nejlepším střelcem týmu. Pojistit náskok se ale domácím nepodařilo a po vyloučení Francouze Fofany se museli bránit. Ve třetí nastavené minutě je o výhru připravil Nizozemec Flemming.
Aston Villa s Leedsem dlouho prohrávala poté, co Němec Stach předvedl parádu z přímého kopu. Až dvě minuty před koncem srovnal šťastně kolenem Abraham na 1:1.
Brighton od začátku prosince vyhrál jen jeden z 12 zápasů a německý trenér Hürzeler byl podle médií nejvážnějším kandidátem na odvolání. Ale po dnešní výhře v Brentfordu 2:0 se mu bude dýchat lépe. Už v prvním poločase o třech bodech pro domácí rozhodli Paraguayec Gómez a Welbeck.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|27
|17
|7
|3
|52:20
|58
|2
Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54:24
|53
|3
Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|38:28
|51
|4
Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48:31
|45
|5
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|6
Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41:35
|42
|7
Brentford
|27
|12
|4
|11
|40:37
|40
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27:30
|36
|12
Brighton
|27
|8
|10
|9
|36:34
|34
|13
Fulham
|26
|10
|4
|12
|35:40
|34
|14
Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28:32
|32
|15
Leeds
|27
|7
|10
|10
|37:46
|31
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25:38
|27
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|27
|4
|7
|16
|29:52
|19
|20
Wolves
|27
|1
|7
|19
|18:50
|10
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup