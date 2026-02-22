Předplatné

SESTŘIHY: Krejčí vyloučen. Londýnské derby pro Arsenal, Šeško trefil výhru United

Video placeholder
SESTŘIH: Crystal Palace - Wolverhampton 1:0. První červená v Anglii pro Krejčího, po ní rozhodl Guessand • Zdroj: Canal+ Sport
7
Anglie - Premier League
Tohle se nepovedlo. Ladislav Krejčí byl v utkání Wolves na hřišti Crystal Palace v 61. minutě vyloučen, když viděl druhou žlutou kartu v rozmezí tří minut. Jeho tým pak padl po jediném gólu v závěru. Díky brance na 1:0 v nastavení zvítězil také Liverpool v Nottinghamu, Sunderland doma prohrál 1:3 s Fulhamem. Londýnské derby vyznělo lépe pro Arsenal, který porazil 4:1 Tottenham. Už v sobotu fotbalisté Manchesteru City zdolali Newcastle 2:1. Chelsea v deseti neudržela vedení, po gólu v nastavení hrála s předposledním Burnley doma 1:1 a je čtvrtá. Manchester United v pondělní dohrávce vybojovali výhru 1:0 na hřišti Evertonu.

Krejčí vyloučením oslabil Wolverhampton, který potom gólem z poslední minuty základní doby prohráli na hřišti Crystal Palace 0:1. Hosté navíc v prvním poločase neproměnili penaltu.

Wolverhampton ve 43. minutě po faulu Whartona na Maného dostal výhodu pokutového kopu, ale slabou střelu Arokodarého po zemi chytil brankář Henderson. Krejčí ve druhém poločase doplatil na dva prohřešky brzy po sobě. Za faul na Sarra dostal v 58. minutě žlutou kartu. O tři minuty později zakopl míč v přerušené hře a vykoledoval si při angažmá v Anglii premiérové vyloučení.

Lídr ligy Arsenal opanoval severolondýnské derby, porazil domácí Tottenham 4:1 a naplno zabodoval po dvou remízách. Svěřenci Mikela Artety vedou tabulku o pět bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru.

Video placeholder
SESTŘIH: Tottenham - Arsenal 1:4. Eze a Gyökeres dvěma góly řídili výhru • Canal+ Sport

Nottingham byl při ligovém debutu trenéra Vítora Pereiry proti Liverpoolu dlouho lepším týmem, ale doplatil na nepřesnost v zakončení. Trest přišel v závěru. Nejprve ještě v 89. minutě Mac Allisterův gól neplatil kvůli hraní rukou, argentinský záložník se ale nakonec vítězné trefy dočkal poté, co se nejlépe zorientoval ve vápně. Liverpool se dotáhl na pátý Manchester United, Nottingham dělí už jen dva body od pásma sestupu.

Newcastlu se na hřišti sobotního soupeře dlouhodobě nedaří, prohrál tam posledních 16 zápasů. Citizens na začátku února uspěli i v semifinále Ligového poháru a také tentokrát začali lépe. Dvacetiletý nováček v anglické reprezentaci O'Reilly vstřelil v první půlhodině dva góly. Na ten první ještě opověděl Hall, ale vyrovnat hosté nedokázali.

Chelsea v minulém kole s Leedsem prohospodařila dvoubrankový náskok a přerušila vítěznou sérii pod taktovkou nového trenéra Roseniora. Proti Burnley začala zostra a Brazilec Pedro už ve 4. minutě otevřel skóre. Útočník, který v létě přišel na Stamford Bridge z Brightonu, je s 11 góly nejlepším střelcem týmu.

Pojistit náskok se ale domácím nepodařilo a po vyloučení Francouze Fofany se museli bránit. Ve třetí nastavené minutě je o výhru připravil Nizozemec Flemming.

Aston Villa s Leedsem dlouho prohrávala poté, co Němec Stach předvedl parádu z přímého kopu. Až dvě minuty před koncem srovnal šťastně kolenem Abraham na 1:1.

Brighton od začátku prosince vyhrál jen jeden z 12 zápasů a německý trenér Hürzeler byl podle médií nejvážnějším kandidátem na odvolání. Ale po dnešní výhře v Brentfordu 2:0 se mu bude dýchat lépe. Už v prvním poločase o třech bodech pro hosty rozhodli Paraguayec Gómez a Welbeck.

West Hamu se nepovedlo uniknout ze sestupového pásma. Doma podruhé za sebou remizoval se soupeřem z horních pater tabulky, tentokrát s Bournemouthem 0:0, a zůstává na 18. místě. Tomáš Souček odehrál 72 minut a dostal žlutou kartu.

Dvaadvacetiletý Šeško, jenž přišel na hřiště v 58. minutě, potvrdil v dresu United výtečnou střeleckou formu. Za poslední čtyři ligové zápasy se trefil třikrát. V tomto kalendářním roce nastřílel v lize a poháru už šest branek.

Manchester vyhrál v Premier League pět z uplynulých šesti utkání a pod vedením dočasného kouče Michaela Carricka získal 16 bodů z 18 možných. Po 27. kole odskočil páté Chelsea na rozdíl tří bodů. Stejně daleko má k třetí Aston Ville, která v sobotu stejně jako „Blues“ jen remizovala.

Video placeholder
SESTŘIH: West Ham - Bournemouth 0:0. Souček u bezgólové remízy, domácí potřebovali víc • Canal+ Sport

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal28187356:2161
2Manchester City27175556:2556
3Aston Villa27156638:2851
4Manchester Utd.27139548:3748
5Chelsea27129648:3145
6Liverpool27136842:3545
7Brentford271241140:3740
8Bournemouth27911743:4538
9Everton271071029:3137
10Fulham271141238:4137
11Newcastle271061138:3936
12Sunderland2799928:3336
13Crystal Palace27981029:3235
14Brighton27810936:3434
15Leeds277101037:4631
16Tottenham27781237:4129
17Nottingham Forest27761425:3927
18West Ham27671432:4925
19Burnley27471629:5219
20Wolves28172018:5110
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

