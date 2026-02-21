Předplatné

Souček u remízy West Hamu, Chelsea přišla o výhru. City se tlačí na Arsenal

Tomáš Souček skluzuje v utkání s Bournemouthem
Tomáš Souček skluzuje v utkání s BournemouthemZdroj: ČTK / AP / John Walton
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalisté Manchesteru City zdolali v 27. kole anglické ligy Newcastle 2:1 a díky třetímu vítězství v řadě se přiblížili na dva body vedoucímu Arsenalu, který dvakrát po sobě ztratil remízami. Chelsea v deseti neudržela vedení, po gólu v nastavení hrála s předposledním Burnley doma 1:1 a je čtvrtá. Také třetí Aston Villa nečekaně ztratila doma body remízou 1:1 s nováčkem z Leedsu.

Newcastlu se na hřišti dnešního soupeře dlouhodobě nedaří, prohrál tam posledních 16 zápasů. Citizens na začátku února uspěli i v semifinále Ligového poháru a také tentokrát začali lépe. Dvacetiletý nováček v anglické reprezentaci O'Reilly vstřelil v první půlhodině dva góly. Na ten první ještě opověděl Hall, ale vyrovnat hosté nedokázali.

Chelsea v minulém kole s Leedsem prohospodařila dvoubrankový náskok a přerušila vítěznou sérii pod taktovkou nového trenéra Roseniora. Proti Burnley začala zostra a Brazilec Pedro už ve 4. minutě otevřel skóre. Útočník, který v létě přišel na Stamford Bridge z Brightonu, je s 11 góly nejlepším střelcem týmu.

Pojistit náskok se ale domácím nepodařilo a po vyloučení Francouze Fofany se museli bránit. Ve třetí nastavené minutě je o výhru připravil Nizozemec Flemming.

Aston Villa s Leedsem dlouho prohrávala poté, co Němec Stach předvedl parádu z přímého kopu. Až dvě minuty před koncem srovnal šťastně kolenem Abraham na 1:1.

Brighton od začátku prosince vyhrál jen jeden z 12 zápasů a německý trenér Hürzeler byl podle médií nejvážnějším kandidátem na odvolání. Ale po dnešní výhře v Brentfordu 2:0 se mu bude dýchat lépe. Už v prvním poločase o třech bodech pro hosty rozhodli Paraguayec Gómez a Welbeck.

West Hamu se nepovedlo uniknout ze sestupového pásma. Doma podruhé za sebou remizoval se soupeřem z horních pater tabulky, tentokrát s Bournemouthem 0:0, a zůstává na 18. místě. Tomáš Souček odehrál 72 minut a dostal žlutou kartu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal27177352:2058
2Manchester City27175556:2556
3Aston Villa27156638:2851
4Chelsea27129648:3145
5Manchester Utd.26129547:3745
6Liverpool26126841:3542
7Brentford271241140:3740
8Bournemouth27911743:4538
9Everton26107929:3037
10Newcastle271061138:3936
11Sunderland2699827:3036
12Brighton27810936:3434
13Fulham261041235:4034
14Crystal Palace26881028:3232
15Leeds277101037:4631
16Tottenham26781136:3729
17Nottingham Forest26761325:3827
18West Ham27671432:4925
19Burnley27471629:5219
20Wolves27171918:5010
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

