Krejčího vyloučení za zakopnutý míč! Trenér se zlobil: Tohle jednoduše nemůže udělat
Tohle se nepovedlo. Ladislav Krejčí zažil své první vyloučení v Premier League a Wolverhampton oslabení nezvládl. „Vlci“ na půdě Crystal Palace padli 0:1 po gólu v 90. minutě. „Červená karta je pro mě nevysvětlitelná. Otočila průběh zápasu. To se nám nesmí stávat,“ byl zklamaný trenér Wolverhamptonu Rob Edwards. Krejčí viděl dvě žluté karty během tří minut. Do sprch se poroučel poté, co po odpískání zakopl míč.
Poprvé po takřka dvou letech viděl Ladislav Krejčí opět červenou kartu. Poprvé byl napomínán v 58. minutě, kdy se postavil do cesty Ismaila Sarra. „Poměrně přísné. Sarr se hezky uvolnil, ale do Krejčího si naběhl sám,“ glosoval situaci pro BBC bývalý křídelník Wolverhamptonu, Matt Jarvis.
O pár desítek vteřin později zamířil Krejčí do sprch. Rozhodčí Thomas Kirk mu ukázal druhou žlutou, když Krejčí zakopl míč po odpískání. „Moment šílenství od Krejčího,“ hodnotil vyloučení rozhlasový komentátor BBC Chris Coles. „Bláznivá chyba,“ přitakal Jarvis.
Krejčí nevěřil svým očím. S rozhodčími se pokoušel licitovat, ale marně. Při odchodu z trávníku zaklel pár českých slovíček a doufal, že jeho spoluhráči i v deseti dovedou utkání k bodovému zisku. „Vlci“ se rvali statečně, ale v 90. minutě rozhodl Evann Guessand o tom, že tři body zůstanou v Selhurst Parku.
„Myslím, že všichni dnes viděli, jak jsme byli nervózní. Zejména v první půli, kdy nás podržel Dean Henderson, který chytil penaltu. Po změně stran nám pomohlo vyloučení soupeře,“ oddychl si Oliver Glasner, trenér Crystal Palace, jehož mužstvo vyhrálo letos teprve podruhé.
To jeho protějšek, Rob Edwards, jen těžko kousal výsledek utkání, v němž jeho svěřenci zahodili penaltu a nechali se lacině vyloučit.
„Hráli jsme skvěle. Kluci do puntíku plnili plán a do vyloučení jsme byli lepším týmem. Dnes rozhodovaly dva velké momenty. Penalta a vyloučení. Oba šly proti nám. I v deseti jsme hráli dobře a nepouštěli soupeře do šancí. Jenže jednu akci sehrál dobře, a my tak odjíždíme s prázdnou,“ povzdychl si Edwards.
Krejčího vyloučení
Rok
Způsob
Soutěž
Zápas
Minuta
2018
2. ŽK
2. liga
Brno–Varnsdorf 0:0
44.
2020
ČK
Evropská liga
Sparta–Lille 1:4
23.
2020
ČK
1. liga
Sparta–Pardubice 2:0
87.
2022
2. ŽK
1. liga
Plzeň–Sparta 3:0
54.
2023
ČK
1. liga
Teplice–Sparta 1:1
45+3.
2023
ČK
1. liga
Slavia–Sparta 1:1
88.
2024
2. ŽK
1. liga
Plzeň–Sparta 4:0
52.
2026
2. ŽK
Premier League
Crystal Palace–Wolves 1:0
61.
Wolverhampton po výhře 3:0 nad West Hamem v úvodním letošním zápase nedokázal v následujících osmi kolech Premier League zvítězit a získal jen čtyř body za čtyři remízy. Případná výhra ho mohla dostat na dostřel šesti bodů na nejbližšího rivala v tabulce, Burnley. Krejčího vyloučení v dobře rozehraném zápase opravdu bolelo.
„Musí se z toho poučit. V daný moment byl frustrovaný, ale tohle jednoduše nemůže udělat. Pár vteřin předtím byl napomínán poprvé, takže věděl, že si musí dávat pozor. Je důležitou součástí týmu, ale tohle nás stálo body. Nemohu to jakkoliv obhajovat. I v tomto zápase hrál dobře, ale vyloučení zcela změnilo momentum utkání. Je to chyba. Může se stát, ale neměla by,“ byl Edwards evidentně rozladěn Krejčího vyloučením. Bez něj věřil v úspěšný výjezd.
„V daný moment musí zachovat chladnou hlavu a nedat rozhodčímu vůbec žádnou příležitost, aby vytáhl kartu. Byli jsme naplno v zápase a cítil jsem, že na soupeře tlačíme. Z publika jsem cítil nervozitu. Vyloučení dalo soupeři povzbuzení, které potřeboval. V oslabení jsme nedokázali hrát tak, jak jsme hráli v plném počtu,“ uzavřel Edwards.
Krejčí přijde o zápas s Aston Villou. Proti Liverpoolu už bude k dispozici.
