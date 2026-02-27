Obří problém pro Manchester City: hrozí odečet 60 bodů! Znamenal by téměř jistý sestup
Jedna z největších kauz v historii anglického fotbalu stále čeká na rozuzlení, ale v Anglii se v posledních dnech znovu dostala do popředí. Jde o případ Manchesteru City a více než stovky obvinění z porušování finančních a dalších pravidel. Nyní se diskutuje o možném odečtu velkého množství bodů, které by mohlo znamenat i sestup. „Pokud chceme být konzistentní, dával by smysl odečet někde mezi 40 a 60 body,“ tvrdí expert na fotbalové finance Kieran Maguire.
Zatímco na hřišti bojuje nejúspěšnější anglický klub posledních let o další titul, v zákulisí se nadále snaží obhájit v případu údajného porušování dlouhého seznamu různých pravidel. Premier League už před třemi lety obvinila Manchester City z obcházení finančních regulací, falešného účetnictví nebo nespolupráce s vyšetřovateli. Vše se týká období v letech 2009–2018, kdy Cityzens slavili tři ligové tituly.
Celá kauza je extrémně komplikovaná a ověřené, ani oficiální informace se k veřejnosti stále nedostaly. Přesně známý není ani počet obvinění. Původní zprávy mluvily o čísle 115, které se ve fotbalovém světě uchytilo, ale podle řady pozdějších informací jde ve skutečnosti dokonce o 130 prohřešků.
Mezi anglickou fotbalovou veřejností se v posledních dnech rozhořela debata o možném odečtu 60 bodů, což zmínil expert na fotbalové finance Kieran Maguire.
Jak k číslu dospěl?
Na základě podobných případů z posledních let. Jen dva roky zpět kvůli obdobným prohřeškům přišel Everton nejprve o šest bodů a následně o další dva. Nottingham Forest pak o čtyři. „Když se podíváme na precedenty, odpočet Evertonu a Nottinghamu se týkal jednoho přestupku v období tří let. Obvinění proti Manchesteru City se týkají devítiletého období, takže jsou mnohem rozsáhlejší,“ nastínil Maguire v pořadu The Overlap.
„Přesná čísla neznáme, ale pravděpodobně půjde o velmi vysoké cifry. Myslím, že k tomu, co jsme viděli u Forest a Evertonu, byste museli přidat jednu nulu,“ vysvětlil.
„Pokud bude Manchester City shledán vinným z nespolupráce, což je poměrně pravděpodobné, hrozí mu vysoká pokuta, protože přesně to jsme viděli v případě sankcí od UEFA. Pokud dojde na odečet bodů, myslím, že Premier League to bude prezentovat jako své vítězství,“ pokračoval Maguire.
Vyloučení? Ne. Jen bodový trest
Pokud by tedy došlo na jeho slova a klub šejků ze Spojených arabských emirátů by v tomto ročníku přišel dokonce o 60 bodů, následoval by prakticky nevyhnutelně sestup.
Nyní je Manchester City s 56 body na druhém místě a stíhá vedoucí Arsenal. I v případě, že by vyhráli všech 11 zbývajících utkání, dostal by se „pouze“ na číslo 89 a po odečtu by mu zbylo 29 bodů, což by téměř jistě znamenalo umístění ve spodní trojici a tedy pád do Championship.
Trest ale může být samozřejmě úplně jiný. Dříve se mluvilo i o možném vyloučení z Premier League, což ovšem Maguire vyloučil. „Premier League nemůže Manchester City přeřadit do League One (třetí ligy) nebo League Two (čtvrté ligy). To je rozhodnutí EFL (organizace zastřešující druhou, třetí a čtvrtou anglickou ligu) a Manchester City nemá vůči EFL žádná prokázaná obvinění. Proto musí jít o bodový odečet.
„Sky Blues“ nadále veškerá obvinění jednoznačně odmítají a tvrdí, že mají „komplexní soubor nezvratných důkazů,“ které by očistily jejich jméno.
K případu se v tomto týdnu vyjádřil také prezident La Ligy Javier Tebas, který kritizoval pomalý postup Premier League. „Ostatní kluby dostávají pokuty a body dolů. To je v pořádku, pokud poruší pravidla. Ale Manchester City má beztrestnost,“ prohlásil na summitu Financial Times v Londýně.
„Mluvím s řadou klubů Premier League a většina z nich tomu také nerozumí. To instituci oslabuje. Taková situace vytváří nejistotu a poškozuje obraz celé soutěže,“ dodal Tebas.
Ze strany Premier League zatím žádné nové informace nepřicházejí: „Nemohu o tom mluvit, nemohu mluvit ani o načasování. Jednoduše to nemohu komentovat. Tři roky jsem se k tomu nevyjadřoval a teď s tím nezačnu. Když odhlédnu od tohoto konkrétního případu, každý regulátor chce, aby jeho soudní systém byl efektivní a pracoval rychle. To je maximum, co k tomu mohu říct,“ zmínil v týdnu výkonný ředitel Premier League Richard Masters.
- 115 - Tolik obvinění proti Manchesteru City mělo být v původním dokumentu. Údajně však jde dokonce o číslo 130.
- 3 - Tolik let uplynulo od oznámení oficiálního obvinění ze strany Premier League proti Manchesteru City.
- 60 - O tolik bodů by Cityzens mohli přijít podle finančního experta Kierana Maguirea.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56:21
|61
|2
Manchester City
|27
|17
|5
|5
|56:25
|56
|3
Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|38:28
|51
|4
Manchester Utd.
|27
|13
|9
|5
|48:37
|48
|5
Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48:31
|45
|6
Liverpool
|27
|13
|6
|8
|42:35
|45
|7
Brentford
|27
|12
|4
|11
|40:37
|40
|8
Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|43:45
|38
|9
Everton
|27
|10
|7
|10
|29:31
|37
|10
Fulham
|27
|11
|4
|12
|38:41
|37
|11
Newcastle
|27
|10
|6
|11
|38:39
|36
|12
Sunderland
|27
|9
|9
|9
|28:33
|36
|13
Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|29:32
|35
|14
Brighton
|27
|8
|10
|9
|36:34
|34
|15
Leeds
|27
|7
|10
|10
|37:46
|31
|16
Tottenham
|27
|7
|8
|12
|37:41
|29
|17
Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|25:39
|27
|18
West Ham
|27
|6
|7
|14
|32:49
|25
|19
Burnley
|27
|4
|7
|16
|29:52
|19
|20
Wolves
|28
|1
|7
|20
|18:51
|10
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup