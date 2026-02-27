Nejsou nejhorší v historii! Wolves i bez potrestaného Krejčího šokovali Aston Villu
Fotbalisté Wolverhamptonu bez českého obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu z minulého kola, vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Poslední tým tabulky nečekaně zdolal třetí Aston Villu 2:0 a tříbodovým ziskem si zajistil, že nevejde do dějin jako nejhorší tým soutěže v historii.
Na kontě nyní mají Wolves 13 bodů z 29 zápasů a dostali se přes smutný rekord fotbalistů Derby County, kteří v sezoně 2007/08 nasbírali celkem jen jedenáct bodů.
Wolverhampton se dočkal výhry poprvé od 3. ledna, kdy naplno bodoval proti West Hamu. Domácí poslal do vedení po hodině hry svou první trefou v sezoně Brazilec Joao Gomes. V osmé minutě nastavení se pak prosadil i jeho portugalský jmenovec Rodrigo Gomes, který jen pět minut předtím přišel na hřiště jako střídající hráč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56:21
|61
|2
Manchester City
|27
|17
|5
|5
|56:25
|56
|3
Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38:30
|51
|4
Manchester Utd.
|27
|13
|9
|5
|48:37
|48
|5
Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48:31
|45
|6
Liverpool
|27
|13
|6
|8
|42:35
|45
|7
Brentford
|27
|12
|4
|11
|40:37
|40
|8
Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|43:45
|38
|9
Everton
|27
|10
|7
|10
|29:31
|37
|10
Fulham
|27
|11
|4
|12
|38:41
|37
|11
Newcastle
|27
|10
|6
|11
|38:39
|36
|12
Sunderland
|27
|9
|9
|9
|28:33
|36
|13
Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|29:32
|35
|14
Brighton
|27
|8
|10
|9
|36:34
|34
|15
Leeds
|27
|7
|10
|10
|37:46
|31
|16
Tottenham
|27
|7
|8
|12
|37:41
|29
|17
Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|25:39
|27
|18
West Ham
|27
|6
|7
|14
|32:49
|25
|19
Burnley
|27
|4
|7
|16
|29:52
|19
|20
Wolves
|29
|2
|7
|20
|20:51
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup