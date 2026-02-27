Předplatné

Nejsou nejhorší v historii! Wolves i bez potrestaného Krejčího šokovali Aston Villu

iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalisté Wolverhamptonu bez českého obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu z minulého kola, vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Poslední tým tabulky nečekaně zdolal třetí Aston Villu 2:0 a tříbodovým ziskem si zajistil, že nevejde do dějin jako nejhorší tým soutěže v historii.

Na kontě nyní mají Wolves 13 bodů z 29 zápasů a dostali se přes smutný rekord fotbalistů Derby County, kteří v sezoně 2007/08 nasbírali celkem jen jedenáct bodů.

Wolverhampton se dočkal výhry poprvé od 3. ledna, kdy naplno bodoval proti West Hamu. Domácí poslal do vedení po hodině hry svou první trefou v sezoně Brazilec Joao Gomes. V osmé minutě nastavení se pak prosadil i jeho portugalský jmenovec Rodrigo Gomes, který jen pět minut předtím přišel na hřiště jako střídající hráč.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal28187356:2161
2Manchester City27175556:2556
3Aston Villa28156738:3051
4Manchester Utd.27139548:3748
5Chelsea27129648:3145
6Liverpool27136842:3545
7Brentford271241140:3740
8Bournemouth27911743:4538
9Everton271071029:3137
10Fulham271141238:4137
11Newcastle271061138:3936
12Sunderland2799928:3336
13Crystal Palace27981029:3235
14Brighton27810936:3434
15Leeds277101037:4631
16Tottenham27781237:4129
17Nottingham Forest27761425:3927
18West Ham27671432:4925
19Burnley27471629:5219
20Wolves29272020:5113
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
