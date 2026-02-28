ONLINE: Liverpool - West Ham 3:0. Domácí koncertují, Souček marně bránil Van Dijka

Předplatné

Anglie - Premier League
Fotbalisté Wolverhamptonu bez českého obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu z minulého kola, vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Poslední tým tabulky nečekaně zdolal třetí Aston Villu 2:0 a tříbodovým ziskem si zajistil, že nevejde do dějin jako nejhorší tým soutěže v historii.

Na kontě nyní mají Wolves 13 bodů z 29 zápasů a dostali se přes smutný rekord fotbalistů Derby County, kteří v sezoně 2007/08 nasbírali celkem jen jedenáct bodů.

Wolverhampton se dočkal výhry poprvé od 3. ledna, kdy naplno bodoval proti West Hamu. Domácí poslal do vedení po hodině hry svou první trefou v sezoně Brazilec Joao Gomes. V osmé minutě nastavení se pak prosadil i jeho portugalský jmenovec Rodrigo Gomes, který jen pět minut předtím přišel na hřiště jako střídající hráč.

