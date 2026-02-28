ONLINE: Liverpool - West Ham 5:2. Souček dal gól, do branky doklepl centr Dioufa

Předplatné

Liverpool - West Ham 5:2. Souček dal gól, do branky doklepl centr Dioufa

Premier League
Fotbalisté Wolverhamptonu bez českého obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu z minulého kola, vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Poslední tým tabulky nečekaně zdolal třetí Aston Villu 2:0 a tříbodovým ziskem si zajistil, že nevejde do dějin jako nejhorší tým soutěže v historii.

Na kontě nyní mají Wolves 13 bodů z 29 zápasů a dostali se přes smutný rekord fotbalistů Derby County, kteří v sezoně 2007/08 nasbírali celkem jen jedenáct bodů.

Wolverhampton se dočkal výhry poprvé od 3. ledna, kdy naplno bodoval proti West Hamu. Domácí poslal do vedení po hodině hry svou první trefou v sezoně Brazilec Joao Gomes. V osmé minutě nastavení se pak prosadil i jeho portugalský jmenovec Rodrigo Gomes, který jen pět minut předtím přišel na hřiště jako střídající hráč.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal28187356:2161
2Manchester City27175556:2556
3Aston Villa28156738:3051
4Manchester Utd.27139548:3748
5Liverpool28146847:3748
6Chelsea27129648:3145
7Brentford281341144:4043
8Everton281171032:3340
9Bournemouth28912744:4639
10Fulham271141238:4137
11Sunderland28910929:3437
12Newcastle281061240:4236
13Crystal Palace27981029:3235
14Brighton27810936:3434
15Leeds277101037:4631
16Tottenham27781237:4129
17Nottingham Forest27761425:3927
18West Ham28671534:5425
19Burnley28471732:5619
20Wolves29272020:5113
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
