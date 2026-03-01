SESTŘIHY: Liverpool deklasoval West Ham, Souček skóroval. Výhra City i bez Haalanda
Tomáš Souček v anglické fotbalové lize dal gól Liverpoolu a vylepšil svůj dva týdny starý český rekord na 40 branek v soutěži. West Ham ale zápas 28. kola na hřišti úřadujícího šampiona prohrál 2:5. Manchester City zvítězil na hřišti Leedsu 1:0 a za vedoucím Arsenalem zaostává o dva body. Sestupem ohrožené Burnley dohnalo tříbrankové manko proti Brentfordu, ve druhém poločase ale videorozhodčí domácím odvolal dva góly a nakonec prohráli 3:4.
Liverpool už v poločase vedl o tři branky zásluhou Ekitikého, Van Dijka a Mac Allistera. Souček si na začátku druhé půle naběhl na přízemní centr dalšího bývalého slávisty Dioufa a vykřesal hostům naději.
V 70. minutě zvýšil Gakpo, ale West Ham se o pět minut později trefou Castellanose opět pokusil o vzdor. V 82. minutě si ale obránce Disasi srazil do vlastní sítě centr Frimponga.
Liverpool zvítězil potřetí v řadě a na pátém místě si vybudoval tříbodový náskok na Chelsea, jež v neděli nastoupí na hřišti Arsenalu. West Ham prohrál po třech zápasech a na příčky zaručující záchranu ztrácí dva body.
Leeds měl proti Manchesteru City v první půli lepší šance, opakovaně v nich ale neuspěl nejlepší týmový střelec Calvert-Lewin. V nastavení první půle se naopak na druhé straně prosadil křídelník Semenyo, jenž zužitkoval prudký centr Ajt-Núrího.
Divoká přestřelka v Burnley
„Citizens“ vyhráli popáté z posledních šesti ligových zápasů i přesto, že jim chyběl nejlepší střelec Haaland. Podle trenéra Pepa Guardioly jej do zápasu nepustilo drobné zranění z tréninku. Leeds má šestibodový náskok na sestupové pásmo.
Brentford si vybudoval náskok brankami Damsgaarda, Schadeho a Thiaga, jenž se prosadil poosmnácté v sezoně a dál pronásleduje Haalanda (22). Domácí snížili ještě před pauzou díky vlastní trefě Kayodeho a ještě před uplynutím hodiny hry zařídili nerozhodný stav Anthony a Flemming.
Nizozemský záložník dostal v 78. minutě míč do branky znovu, ale videorozhodčí gól neuznal kvůli ofsajdu. Místo toho se radovali hosté, protože v nastavení se podruhé prosadil dánský záložník Damsgaard. Předposlední tým tabulky se pak ještě znovu radoval z vyrovnání, jenže Barnesův gól tentokrát neplatil kvůli hře rukou. Burnley dělí od záchrany stále osm bodů, Brentford má pětibodové manko na poslední pohárovou příčku.
Newcastle doma proti Evertonu dvakrát vyrovnal, ale nakonec prohrál 2:3 a bez bodů zůstal počtvrté za posledních pět kol. Hosté uspěli po dvou porážkách.
Wolverhampton se dočkal výhry poprvé od 3. ledna, kdy naplno bodoval proti West Hamu. Tentokrát porazil třetí Aston Villu 3:0. Domácí poslal do vedení po hodině hry svou první trefou v sezoně Brazilec Joao Gomes. V osmé minutě nastavení se pak prosadil i jeho portugalský jmenovec Rodrigo Gomes, který jen pět minut předtím přišel na hřiště jako střídající hráč.
Na kontě nyní mají Wolves 13 bodů z 29 zápasů a dostali se přes smutný rekord fotbalistů Derby County, kteří v sezoně 2007/08 nasbírali celkem jen jedenáct bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56:21
|61
|2
Manchester City
|28
|18
|5
|5
|57:25
|59
|3
Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38:30
|51
|4
Manchester Utd.
|27
|13
|9
|5
|48:37
|48
|5
Liverpool
|28
|14
|6
|8
|47:37
|48
|6
Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48:31
|45
|7
Brentford
|28
|13
|4
|11
|44:40
|43
|8
Everton
|28
|11
|7
|10
|32:33
|40
|9
Bournemouth
|28
|9
|12
|7
|44:46
|39
|10
Fulham
|27
|11
|4
|12
|38:41
|37
|11
Sunderland
|28
|9
|10
|9
|29:34
|37
|12
Newcastle
|28
|10
|6
|12
|40:42
|36
|13
Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|29:32
|35
|14
Brighton
|27
|8
|10
|9
|36:34
|34
|15
Leeds
|28
|7
|10
|11
|37:47
|31
|16
Tottenham
|27
|7
|8
|12
|37:41
|29
|17
Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|25:39
|27
|18
West Ham
|28
|6
|7
|15
|34:54
|25
|19
Burnley
|28
|4
|7
|17
|32:56
|19
|20
Wolves
|29
|2
|7
|20
|20:51
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup