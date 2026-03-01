Předplatné

SESTŘIHY: Souček mírnil debakl, United už jsou třetí. Výhra City i bez Haalanda

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - West Ham 5:2. Souček gólem mírnil vysokou porážku, výhru Reds řídil Ekitiké • Zdroj: Canal+ Sport
Manchester United otočil zápas s Crystal Palace
Manchester United otočil zápas s Crystal Palace
Tomáš Souček marně bránil Van Dijkovi ve skórování
Virgil van Dijk se prosadil přes Tomáše Součka a skóroval
Tomáš Souček v dresu West Hamu
Gólová radost Tomáš Součka
Anglie - Premier League
Tomáš Souček v dal ve 28. kole Premier League gól Liverpoolu a vylepšil svůj dva týdny starý český rekord na 40 branek v soutěži. West Ham ale na hřišti úřadujícího šampiona prohrál 2:5. Manchester City zvítězil na hřišti Leedsu 1:0 i bez Erlinga Haalanda. United otočili duel s Crystal Palace a v tabulce poskočili už na třetí příčku před Aston Villu, která překvapivě padla na hřišti Wolves, kterému scházel vykartovaný Ladislav Krejčí. Burnley po bláznivém průběhu nakonec prohrálo doma 3:4 s Brentfordem.

Liverpool už v poločase vedl o tři branky zásluhou Ekitikého, Van Dijka a Mac Allistera. Souček si na začátku druhé půle naběhl na přízemní centr dalšího bývalého slávisty Dioufa a vykřesal hostům naději.

V 70. minutě zvýšil Gakpo, ale West Ham se o pět minut později trefou Castellanose opět pokusil o vzdor. V 82. minutě si ale obránce Disasi srazil do vlastní sítě centr Frimponga.

Liverpool zvítězil potřetí v řadě a na pátém místě si vybudoval tříbodový náskok na Chelsea, jež v neděli nastoupí na hřišti Arsenalu. West Ham prohrál po třech zápasech a na příčky zaručující záchranu ztrácí dva body.

Leeds měl proti Manchesteru City v první půli lepší šance, opakovaně v nich ale neuspěl nejlepší týmový střelec Calvert-Lewin. V nastavení první půle se naopak na druhé straně prosadil křídelník Semenyo, jenž zužitkoval prudký centr Ajt-Núrího.

Video placeholder
SESTŘIH: Leeds - Manchester City 0:1. Výhra Cityzens i bez Haalanda, jediný gól dal Semenyo • Canal+ Sport

Divoká přestřelka v Burnley

„Citizens“ vyhráli popáté z posledních šesti ligových zápasů i přesto, že jim chyběl nejlepší střelec Haaland. Podle trenéra Pepa Guardioly jej do zápasu nepustilo drobné zranění z tréninku. Leeds má šestibodový náskok na sestupové pásmo.

Brentford si vybudoval náskok brankami Damsgaarda, Schadeho a Thiaga, jenž se prosadil poosmnácté v sezoně a dál pronásleduje Haalanda (22). Domácí snížili ještě před pauzou díky vlastní trefě Kayodeho a ještě před uplynutím hodiny hry zařídili nerozhodný stav Anthony a Flemming.

Nizozemský záložník dostal v 78. minutě míč do branky znovu, ale videorozhodčí gól neuznal kvůli ofsajdu. Místo toho se radovali hosté, protože v nastavení se podruhé prosadil dánský záložník Damsgaard. Předposlední tým tabulky se pak ještě znovu radoval z vyrovnání, jenže Barnesův gól tentokrát neplatil kvůli hře rukou. Burnley dělí od záchrany stále osm bodů, Brentford má pětibodové manko na poslední pohárovou příčku.

Newcastle doma proti Evertonu dvakrát vyrovnal, ale nakonec prohrál 2:3 a bez bodů zůstal počtvrté za posledních pět kol. Hosté uspěli po dvou porážkách.

Wolverhampton se dočkal výhry poprvé od 3. ledna, kdy naplno bodoval proti West Hamu. Tentokrát porazil třetí Aston Villu 3:0. Domácí poslal do vedení po hodině hry svou první trefou v sezoně Brazilec Joao Gomes. V osmé minutě nastavení se pak prosadil i jeho portugalský jmenovec Rodrigo Gomes, který jen pět minut předtím přišel na hřiště jako střídající hráč.

Na kontě nyní mají Wolves 13 bodů z 29 zápasů a dostali se přes smutný rekord fotbalistů Derby County, kteří v sezoně 2007/08 nasbírali celkem jen jedenáct bodů.

Manchesteru United otočil zápas s Crystalem Palace a zvítězil 2:1. V tabulce se posunul na třetí místo o skóre před Aston Villu. Tottenham podlehl 1:2 na hřišti Fulhamu a pod vedením nového kouče Igora Tudora nezvládl druhé londýnské derby po sobě.

Do zápasu na Old Trafford vstoupili lépe hosté z Londýna, kteří se ujali vedení už ve 4. minutě. Na rohový kop Johnsona si naskočil stoper Lacroix a hlavou zamířil přesně k tyči. Klíčový moment přišel v 57. minutě, kdy byl střelec vedoucí branky vyloučen po faulu na unikajícího Cunhu na hranici vápna a kopala se penalta.

Úspěšný exekutor Bruno Fernandes vstřelil sedmý gól v sezoně a o osm minut později přidal třináctou asistenci v ročníku, kdy útočníku Šeskovi centroval na vítěznou branku. Slovinský reprezentant skóroval ve třetím zápase po sobě a má na kontě osm gólů v Premier League od letního přestupu z Lipska.

Brighton zvítězil 2:1 nad Nottinghamem. Druhé vítězství za sebou mu zajistil desátým gólem v sezoně útočník Welbeck, který se trefil i minulý víkend do sítě Brentfordu. Nottingham pod vedením nového trenéra Vítora Pereiry prohrál i ve druhém ligovém duelu po sobě a na vítězství čeká už pět kol. 

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal28187356:2161
2Manchester City28185557:2559
3Manchester Utd.28149550:3851
4Aston Villa28156738:3051
5Liverpool28146847:3748
6Chelsea27129648:3145
7Brentford281341144:4043
8Everton281171032:3340
9Fulham281241240:4240
10Bournemouth28912744:4639
11Brighton28910938:3537
12Sunderland28910929:3437
13Newcastle281061240:4236
14Crystal Palace28981130:3435
15Leeds287101137:4731
16Tottenham28781338:4329
17Nottingham Forest28761526:4127
18West Ham28671534:5425
19Burnley28471732:5619
20Wolves29272020:5113
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

