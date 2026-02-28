Předplatné

West Ham oznámil finanční ztrátu v miliardách! Kromě sestupu hrozí i výprodej

Tomáš Souček zažívá s West Hamem těžké časy
Tomáš Souček zažívá s West Hamem těžké časyZdroj: Profimedia.cz
Tomáš Souček se spoluhráči z West Hamu
Kladiváři si připravili choreo s nápisem LUDO na počest bývalého brankáře Luďka Mikloška
El Hadji Malick Diouf v souboji o míč s Amadem Diallem z Manchesteru United
Tomáš Souček nastoupil do londýnského derby proti Chelsea
Skóre proti Chelsea otevřel za Kladiváře Bowen
Český záložník Tomáš Souček
Gólová radost Tomáš Součka
West Ham United oznámil, že bude muset v létě prodávat hráče, i když se mu povede zachránit v anglické fotbalové lize. Důvodem je ztráta 104,2 milionu liber (2,88 miliardy korun) za poslední finanční rok. Spolumajitelem londýnského klubu, jehož dres obléká záložník Tomáš Souček, je miliardář Daniel Křetínský.

Finanční bilance West Hamu se výrazně změnila oproti sezoně 2023/24, v níž hospodařil se ziskem 57,2 milionu liber. Jeho obrat klesl o 42,1 milionu na 227,6 milionu liber poté, co loni skončil v Premier League až čtrnáctý, získal méně peněz z vysílacích práv, chyběl v pohárové Evropě a poklesly jeho příjmy z prodeje hráčů.

V současnosti West Hamu vážně hrozí sestup. Jedenáct kol před koncem je osmnáctý o dva body za Nottinghamem, kterému patří první nesestupová pozice.

„Kladiváři“ uvedli, že v létě bude nutné přistoupit k prodeji dalších hráčů a akcionáři budou muset klubu poskytnout více financí.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal28187356:2161
2Manchester City27175556:2556
3Aston Villa28156738:3051
4Manchester Utd.27139548:3748
5Chelsea27129648:3145
6Liverpool27136842:3545
7Brentford271241140:3740
8Bournemouth27911743:4538
9Everton271071029:3137
10Fulham271141238:4137
11Newcastle271061138:3936
12Sunderland2799928:3336
13Crystal Palace27981029:3235
14Brighton27810936:3434
15Leeds277101037:4631
16Tottenham27781237:4129
17Nottingham Forest27761425:3927
18West Ham27671432:4925
19Burnley27471629:5219
20Wolves29272020:5113
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
