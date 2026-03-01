Součkovo hořké jubileum: Mohli jsme dát pět branek… West Ham bude muset prodávat
Nejlepší český střelec v historii Premier League ještě vylepšil vlastní rekord, ale spokojený nebyl. Tomáš Souček se v Premier League prosadil již po čtyřicáté, jenže West Ham na Anfieldu padl s Liverpoolem 2:5. „Výsledek neodpovídá našemu výkonu. Vstřelili jsme dva góly, ale mohlo jich být pět,“ povzdechl si Souček pro klubovou televizi. „Kladiváři“ zůstávají na sestup, ale i v případě záchrany budou muset prodávat. Zaznamenali totiž rekordní ztrátu.
Byla to akce, která udělala radost i „Sešívaným“. El Hadji Malick Diouf se na levé straně nerozpakoval a pěkným half-volejem vrátil odražený míč do nebezpečného předbrankového prostoru. Tam si ho skvěle načasovaným náběhem našel Souček a neomylně zavěsil.
V Premier League oslavil vytáhlý středopolař již čtyřicátý zásah, ale vůbec první proti Liverpoolu. „Reds“ se stali jednadvacátým týmem, proti němuž se Souček prosadil.
„Aspoň nějaká pozitivní vzpomínka z Anfieldu,“ prohodil po zápase čerstvě jednatřicetiletý matador. Na ikonickém stadionu si s West Hamem napříč všemi soutěžemi zahrál již poosmé a poosmé odjel s porážkou. Sám snižoval krátce po změně stran na 1:3, když „Kladiváři“ nezvládli úvodní dějství.
„Dostali jsme tři góly po rohových kopech. To se nesmí stávat. Úplně nás to zabilo. Na Anfieldu je to pokaždé nesmírně těžké, ale my jsme přijeli dobře připravení a věřili jsme, že zde dokážeme bodovat. Měli jsme i pár šancí, aby to bylo 3:4, ale prostě nám to tam nespadlo,“ hlesl Souček.
Liverpool těžil i z nešťastných tečí. Čtvrté brance domácích pomohl nešťastný odraz od Součkových nohou, pátý gól byl „vlastňák“ stopera Axela Disasiho. West Ham tak musel vstřebat deklasující porážku 2:5.
„Přesto věřím, že si z dneška můžeme odnést několik pozitiv. Byla tam řada dobrých individuálních výkonů, bojovali jsme až do konce. Věřím, že máme všechno, abychom se dostali ze sestupových vod. Je to náš cíl a věřím, že i tenhle zápas nám pomůže ho dosáhnout,“ je Souček optimistický ohledně setrvání v Premier League.
Obrovské finanční problémy
West Ham každopádně čeká perné léto, ať už se v Premier League udrží, či nikoliv.
Klub totiž zveřejnil hospodaření za minulou sezonu, jehož výsledkem je ztráta 104 milionů liber, takřka 2,9 miliardy korun, nejvyšší v historii „Kladivářů“. Přitom ročník předtím naopak zaznamenali profit ve výši 57 milionů liber, přibližně 1,6 miliardy korun.
Na vině špatné finanční situace je pokles příjmů z hlavních zdrojů v kombinaci s nárůstem výdajů.
I vinou absence v evropských pohárech vybral klub méně peněz na vstupném, získal méně z televizních práv a nezískal takový příjem z prodeje hráčů ani dresů a dalších artefaktů.
Naopak jen na mzdách hráčů a zaměstnanců zaplatil West Ham 176 milionů liber, tedy kolem 4,86 miliard korun. Navíc masivně investoval do přestupů, za něž zaplatil 133 milionů liber, 3,7 miliardy korun.
„Jak v případě setrvání v Premier League, tak při možném sestupu bude potřeba učinit kroky k zajištění dostatečné likvidity pro plnění závazků. Primárním krokem by měl být prodej hráčů. Pokud by toto nestačilo, nebo nebylo považováno za preferovanou variantu, bude potřeba investice ze strany akcionářů,“ popsalo představenstvo klubu aktuální situaci ve zprávě akcionářům.
Vlastníci klubu přitom podle The Athletic do klubu investovali naposledy při příchodu Daniela Křetínského na podzim 2021.
Deset kol před koncem ztrácí West Ham na první záchranářskou pozici pouhé dva body. Už ve středu přitom bude bojovat na hřišti Fulhamu.
„Liverpool je od Londýna opravdu daleko, ale my tu i tak měli vynikající podporu. Snad ji dostaneme i ve středu, protože ji opravdu potřebujeme. Budeme bojovat jako West Ham United,“ burcuje Souček.
21 – Proti tolika soupeřům se už prosadil Tomáš Souček v Premier League
2,9 – Takovou ztrátu v miliardách korun vykázal West Ham za sezonu 2024/25
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56:21
|61
|2
Manchester City
|28
|18
|5
|5
|57:25
|59
|3
Manchester Utd.
|28
|14
|9
|5
|50:38
|51
|4
Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38:30
|51
|5
Liverpool
|28
|14
|6
|8
|47:37
|48
|6
Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48:31
|45
|7
Brentford
|28
|13
|4
|11
|44:40
|43
|8
Everton
|28
|11
|7
|10
|32:33
|40
|9
Fulham
|28
|12
|4
|12
|40:42
|40
|10
Bournemouth
|28
|9
|12
|7
|44:46
|39
|11
Brighton
|28
|9
|10
|9
|38:35
|37
|12
Sunderland
|28
|9
|10
|9
|29:34
|37
|13
Newcastle
|28
|10
|6
|12
|40:42
|36
|14
Crystal Palace
|28
|9
|8
|11
|30:34
|35
|15
Leeds
|28
|7
|10
|11
|37:47
|31
|16
Tottenham
|28
|7
|8
|13
|38:43
|29
|17
Nottingham Forest
|28
|7
|6
|15
|26:41
|27
|18
West Ham
|28
|6
|7
|15
|34:54
|25
|19
Burnley
|28
|4
|7
|17
|32:56
|19
|20
Wolves
|29
|2
|7
|20
|20:51
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup