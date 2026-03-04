ONLINE: Fulham - West Ham. Souček je v základu hostů. Krejčí a spol. porazili mistra
Tomáš Souček nastupuje ve 29. kole fotbalové Premier League v barvách West Hamu na hřišti městského rivala Fulhamu. Wolverhampton s Ladislavem Krejčím v sestavě porazil 2:1 obhájce titulu Liverpool a v anglické lize vybojoval druhou výhru po sobě. Krejčí při pátečním vítězství 2:0 nad Aston Villou kvůli disciplinárnímu trestu nenastoupil, v úterý odehrál na pozici stopera celý zápas. ONLINE přenosy a SESTŘIHY vybraných utkání sledujte na webu iSport.
Premier League 2025/2026
Wolves proti Liverpoolu uspěli po šesti porážkách ve vzájemných zápasech. Rozhodla o tom ve čtvrté minutě nastavení branka Brazilce Andrého, jehož tečovaná střela zpoza vápna skončila za zády gólmana Alissona.
Poslední tým tabulky v zápase vedl od 78. minuty, kdy se trefil střídající Rodrigo Gomes. O pět minut později vyrovnal Salah, který vystihl nepřesnou přihrávku Bellegarda na Krejčího a následně přes českého obránce zamířil přesně k bližší tyči.
Liverpool zaváhal po čtyřech soutěžních výhrách a v neúplné tabulce je stále pátý. Přeskočit ho může Chelsea, pokud ve středu zvítězí na hřišti Aston Villy. Wolverhampton ztrácí na záchranu 11 bodů.
Everton zvítězil 2:0 nad předposledním Burnley a na domácím hřišti naplno bodoval poprvé od začátku prosince po šesti ligových zápasech. Za výhrou domácí nasměroval stoper Tarkowski, který se trefil poprvé v sezoně. Někdejší hráč Burnley skóroval proti svému bývalému klubu hlavou po Garnerově centru z přímého kopu.
Druhý gól týmu kouče Davida Moyese přidal po hodině hry povedeným lobem záložník Dewsbury-Hall, díky čemuž si Everton upevnil osmé místo.
Sunderland uspěl v souboji nováčků
Leeds podlehl 0:1 Sunderlandu, za nějž při debutu v Premier League vychytal čisté konto švédský brankář Ellborg. Sunderland zvítězil na hřišti Leedsu po více než 19 letech.
Jediným gólem o tom rozhodl v 70. minutě senegalský záložník Diarra, který proměnil nařízenou penaltu po ruce stopera Ampadua. Souboj nováčků tak vyzněl lépe pro hosty, kteří na hřišti soupeře zvítězili poprvé od konce října po devíti ligových zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo. Leeds je patnáctý.
Duel Bournemouthu s Brentfordem skončil 0:0. Bournemouth bodoval v devátém ligovém zápase po sobě a zaznamenal třetí remízu v řadě. K vítězství měli domácí výrazně blíže, ale dvě střely záložníka Taverniera v druhém poločase skončily na tyči. V závěrečné čtvrthodině se do pokutového území prokličkoval útočník Evanilson, ale jeho branka nebyla uznána kvůli ofsajdu. Bournemouth zůstal v neúplné tabulce na devátém místě. Brentford je sedmý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|29
|19
|7
|3
|58:22
|64
|2
Manchester City
|28
|18
|5
|5
|57:25
|59
|3
Manchester Utd.
|28
|14
|9
|5
|50:38
|51
|4
Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38:30
|51
|5
Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48:39
|48
|6
Chelsea
|28
|12
|9
|7
|49:33
|45
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|29
|12
|7
|10
|34:33
|43
|9
Bournemouth
|29
|9
|13
|7
|44:46
|40
|10
Fulham
|28
|12
|4
|12
|40:42
|40
|11
Sunderland
|29
|10
|10
|9
|30:34
|40
|12
Brighton
|28
|9
|10
|9
|38:35
|37
|13
Newcastle
|28
|10
|6
|12
|40:42
|36
|14
Crystal Palace
|28
|9
|8
|11
|30:34
|35
|15
Leeds
|29
|7
|10
|12
|37:48
|31
|16
Tottenham
|28
|7
|8
|13
|38:43
|29
|17
Nottingham Forest
|28
|7
|6
|15
|26:41
|27
|18
West Ham
|28
|6
|7
|15
|34:54
|25
|19
Burnley
|29
|4
|7
|18
|32:58
|19
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup