ONLINE: Wolves - Liverpool. Krejčí se vrací po karetním trestu, domácí proti mistrovi

Ladislav Krejčí během utkání proti Brentfordu
Ladislav Krejčí během utkání proti BrentforduZdroj: Profimedia
Ladislav Krejčí po remíze s Newcastlem
Ladislav Krejčí spokojený po první výhře v Premier League
Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
Anglie - Premier League
Anglická Premier League pokračuje v úterý už 29. kolem. Wolverhampton v něm hostí úřadujícího mistra Liverpool. Po karetním trestu je domácím k dispozici i obránce Ladislav Krejčí. Vlci v pátek překvapivě porazili Aston Villu (2:0). Manažer Rob Edwards i přesto vrátil českého reprezentanta do základní sestavy.? Všechna utkání anglické nejvyšší fotbalové ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal29197358:2264
2Manchester City28185557:2559
3Manchester Utd.28149550:3851
4Aston Villa28156738:3051
5Liverpool28146847:3748
6Chelsea28129749:3345
7Brentford281341144:4043
8Everton281171032:3340
9Fulham281241240:4240
10Bournemouth28912744:4639
11Brighton28910938:3537
12Sunderland28910929:3437
13Newcastle281061240:4236
14Crystal Palace28981130:3435
15Leeds287101137:4731
16Tottenham28781338:4329
17Nottingham Forest28761526:4127
18West Ham28671534:5425
19Burnley28471732:5619
20Wolves29272020:5113
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

