ONLINE: Wolves - Liverpool. Krejčí se vrací po karetním trestu, domácí proti mistrovi
Anglická Premier League pokračuje v úterý už 29. kolem. Wolverhampton v něm hostí úřadujícího mistra Liverpool. Po karetním trestu je domácím k dispozici i obránce Ladislav Krejčí. Vlci v pátek překvapivě porazili Aston Villu (2:0). Manažer Rob Edwards i přesto vrátil českého reprezentanta do základní sestavy.? Všechna utkání anglické nejvyšší fotbalové ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|29
|19
|7
|3
|58:22
|64
|2
Manchester City
|28
|18
|5
|5
|57:25
|59
|3
Manchester Utd.
|28
|14
|9
|5
|50:38
|51
|4
Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38:30
|51
|5
Liverpool
|28
|14
|6
|8
|47:37
|48
|6
Chelsea
|28
|12
|9
|7
|49:33
|45
|7
Brentford
|28
|13
|4
|11
|44:40
|43
|8
Everton
|28
|11
|7
|10
|32:33
|40
|9
Fulham
|28
|12
|4
|12
|40:42
|40
|10
Bournemouth
|28
|9
|12
|7
|44:46
|39
|11
Brighton
|28
|9
|10
|9
|38:35
|37
|12
Sunderland
|28
|9
|10
|9
|29:34
|37
|13
Newcastle
|28
|10
|6
|12
|40:42
|36
|14
Crystal Palace
|28
|9
|8
|11
|30:34
|35
|15
Leeds
|28
|7
|10
|11
|37:47
|31
|16
Tottenham
|28
|7
|8
|13
|38:43
|29
|17
Nottingham Forest
|28
|7
|6
|15
|26:41
|27
|18
West Ham
|28
|6
|7
|15
|34:54
|25
|19
Burnley
|28
|4
|7
|17
|32:56
|19
|20
Wolves
|29
|2
|7
|20
|20:51
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup