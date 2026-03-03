ONLINE: Wolves - Liverpool. Krejčí se vrací po karetním trestu, nastoupí proti mistrovi?
Anglická Premier League pokračuje v úterý už 29. kolem. Wolverhampton v něm hostí úřadujícího mistra Liverpool. Po karetním trestu je domácím k dispozici i obránce Ladislav Krejčí. Vlci v pátek překvapivě porazili Aston Villu (2:0). Vrátí manažer Rob Edwards českého reprezentanta do základní sestavy, nebo se ji po nečekaném úspěchu rozhodne neměnit? Všechna utkání anglické nejvyšší fotbalové ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
