SESTŘIH: Wolves - Liverpool 2:1. Krejčí a spol. porazili mistra! Vyhráli podruhé v řadě

SESTŘIH: Wolves - Liverpool 2:1. Senzace! Krejčí pomohl ke skalpu mistra • Zdroj: Canal+ Sport
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Kdo by to čekal? Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím v sestavě porazili 2:1 obhájce titulu Liverpool a v anglické Premier League vybojovali druhou výhru po sobě. Krejčí při pátečním vítězství 2:0 nad Aston Villou kvůli disciplinárnímu trestu nenastoupil, v úterý odehrál na pozici stopera celý zápas.

Wolves proti Liverpoolu uspěli po šesti porážkách ve vzájemných zápasech. Rozhodla o tom ve čtvrté minutě nastavení branka Brazilce Andrého, jehož tečovaná střela zpoza vápna skončila za zády gólmana Alissona.

Poslední tým tabulky v zápase vedl od 78. minuty, kdy se trefil střídající Rodrigo Gomes. O pět minut později vyrovnal Salah, který vystihl nepřesnou přihrávku Bellegarda na Krejčího a následně přes českého obránce zamířil přesně k bližší tyči.

Liverpool zaváhal po čtyřech soutěžních výhrách a v neúplné tabulce je stále pátý. Přeskočit ho může Chelsea, pokud ve středu zvítězí na hřišti Aston Villy. Wolverhampton ztrácí na záchranu 11 bodů.

Everton zvítězil 2:0 nad předposledním Burnley a na domácím hřišti naplno bodoval poprvé od začátku prosince po šesti ligových zápasech. Za výhrou domácí nasměroval stoper Tarkowski, který se trefil poprvé v sezoně. Někdejší hráč Burnley skóroval proti svému bývalému klubu hlavou po Garnerově centru z přímého kopu.

Druhý gól týmu kouče Davida Moyese přidal po hodině hry povedeným lobem záložník Dewsbury-Hall, díky čemuž si Everton upevnil osmé místo.

Sunderland uspěl v souboji nováčků

Leeds podlehl 0:1 Sunderlandu, za nějž při debutu v Premier League vychytal čisté konto švédský brankář Ellborg. Sunderland zvítězil na hřišti Leedsu po více než 19 letech.

Jediným gólem o tom rozhodl v 70. minutě senegalský záložník Diarra, který proměnil nařízenou penaltu po ruce stopera Ampadua. Souboj nováčků tak vyzněl lépe pro hosty, kteří na hřišti soupeře zvítězili poprvé od konce října po devíti ligových zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo. Leeds je patnáctý.

Duel Bournemouthu s Brentfordem skončil 0:0. Bournemouth bodoval v devátém ligovém zápase po sobě a zaznamenal třetí remízu v řadě. K vítězství měli domácí výrazně blíže, ale dvě střely záložníka Taverniera v druhém poločase skončily na tyči. V závěrečné čtvrthodině se do pokutového území prokličkoval útočník Evanilson, ale jeho branka nebyla uznána kvůli ofsajdu. Bournemouth zůstal v neúplné tabulce na devátém místě. Brentford je sedmý.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal29197358:2264
2Manchester City28185557:2559
3Manchester Utd.28149550:3851
4Aston Villa28156738:3051
5Liverpool29146948:3948
6Chelsea28129749:3345
7Brentford291351144:4044
8Everton291271034:3343
9Bournemouth29913744:4640
10Fulham281241240:4240
11Sunderland291010930:3440
12Brighton28910938:3537
13Newcastle281061240:4236
14Crystal Palace28981130:3435
15Leeds297101237:4831
16Tottenham28781338:4329
17Nottingham Forest28761526:4127
18West Ham28671534:5425
19Burnley29471832:5819
20Wolves30372022:5216
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

