SESTŘIHY: Fulham - West Ham 0:1. Souček u důležité výhry. Arsenal zvýšil náskok na City
Tomáš Souček byl ve 29. kole fotbalové Premier League u výhry West Hamu nad Fulhamem 1:0. Kladiváři se díky výhře bodově dotáhli na 17. Nottingham a přiblížili se záchraně. Arsenal vyhrál v Brightonu 1:0 a po remíze Manchesteru City s Nottinghamem 2:2 vládne tabulce o sedm bodů. Manchester United prohrál na hřišti oslabeného Newcastlu 1:2 a jeho jedenáctizápasová šňůra bez porážky skončila. Wolverhampton s Ladislavem Krejčím v sestavě už v úterý porazil 2:1 Liverpool a vybojoval druhou výhru po sobě. SESTŘIHY vybraných utkání sledujte na webu iSport.
O výhře Arsenalu rozhodla brzká trefa Bukaya Saky, jenž tak oslavil jubilejní 300. start v dresu „Kanonýrů“. Ještě předtím brankář hostů Raya málem daroval Brightonu gól špatným odkopem, ale zachránil ho obránce Gabriel, který míč vykopl z brankové čáry. Brighton dominoval i za nepříznivého stavu, ale hosté se prezentovali houževnatou obranou a udrželi čisté konto.
Za Manchester City otevřel skóre v 31. minutě křídelník Semenyo. Hosté vyrovnali deset minut po přestávce efektní patičkou Gibbse-Whita, ale za dalších šest minut se opět radovali „Citizens“, tentokrát zásluhou Rodriho. Nottingham však našel odpověď i na trefu držitele Zlatého míče za rok 2024, když Anderson v 76. minutě střelou z 25 metrů překonal domácího brankáře Donnarummu.
Zápas v Newcastlu výrazně ovlivnilo chaotické desetiminutové nastavení prvního poločasu. Nejprve domácí přišli o Jacoba Ramseyho, jenž se pokusil nafilmovat penaltu, přestože už byl napomínán. Rozhodčí ale jeho záměr prohlédl a vyloučil jej. Do vedení šli přesto o pět minut později domácí. Fernandes ve vápně fauloval Gordona, ten proměnil nařízený pokutový kop a udržel si v této sezoně stoprocentní bilanci.
United však stihli srovnat ještě před poločasovým hvizdem. Fernandes z přímého kopu našel Casemira, jenž v deváté minutě nastavení hlavou vyrovnal. Navzdory početní převaze se hosté ve druhém poločase těžko prosazovali, zatímco Newcastle se tlačil za vítězným gólem. Ten nakonec skutečně přišel, když střídající Osula v 90. minutě zakončil individuální akci nechytatelnou střelou k levé tyči Lammensovy branky.
Aston Villa doma vysoko prohrála s Chelsea. Přitom brzy vedla gólem Douglase Luize, ale Joao Pedro nejprve dvěma góly do poločasu otočil skóre a v 64. minutě už slavil hattrick při brance na 4:1. Mezitím se za hosty prosadil Cole Palmer. Pátá Chelsea stáhla náskok o příčku lepších „Villans“ na tři body. Svěřenci Unaie Emeryho v lize pokračují ve slabých výkonech, z posledních devíti zápasů nejvyšší soutěže vyhráli pouze dva.
West Ham triumfoval gólem Cryscencia Summervilla, jenž v 65. minutě ve spolupráci s Bowenem využil zmatku v defenzivě Fulhamu a z hranice vápna skóroval do odkryté branky. „Kladiváři“ jsou na prvním sestupovém 18. místě o skóre za sedmnáctým Nottinghamem a jen o bod za šestnáctým Tottenhamem. Fulham prohrál po dvou vítězstvích a je desátý.
Krejčí u cenné výhry Wolves
Wolves proti Liverpoolu uspěli po šesti porážkách ve vzájemných zápasech. Rozhodla o tom ve čtvrté minutě nastavení branka Brazilce Andrého, jehož tečovaná střela zpoza vápna skončila za zády gólmana Alissona.
Poslední tým tabulky v zápase vedl od 78. minuty, kdy se trefil střídající Rodrigo Gomes. O pět minut později vyrovnal Salah, který vystihl nepřesnou přihrávku Bellegarda na Krejčího a následně přes českého obránce zamířil přesně k bližší tyči.
Liverpool zaváhal po čtyřech soutěžních výhrách a v neúplné tabulce je stále pátý. Přeskočit ho může Chelsea, pokud ve středu zvítězí na hřišti Aston Villy. Wolverhampton ztrácí na záchranu 11 bodů.
Everton zvítězil 2:0 nad předposledním Burnley a na domácím hřišti naplno bodoval poprvé od začátku prosince po šesti ligových zápasech. Za výhrou domácí nasměroval stoper Tarkowski, který se trefil poprvé v sezoně. Někdejší hráč Burnley skóroval proti svému bývalému klubu hlavou po Garnerově centru z přímého kopu.
Druhý gól týmu kouče Davida Moyese přidal po hodině hry povedeným lobem záložník Dewsbury-Hall, díky čemuž si Everton upevnil osmé místo.
Sunderland uspěl v souboji nováčků
Leeds podlehl 0:1 Sunderlandu, za nějž při debutu v Premier League vychytal čisté konto švédský brankář Ellborg. Sunderland zvítězil na hřišti Leedsu po více než 19 letech.
Jediným gólem o tom rozhodl v 70. minutě senegalský záložník Diarra, který proměnil nařízenou penaltu po ruce stopera Ampadua. Souboj nováčků tak vyzněl lépe pro hosty, kteří na hřišti soupeře zvítězili poprvé od konce října po devíti ligových zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo. Leeds je patnáctý.
Duel Bournemouthu s Brentfordem skončil 0:0. Bournemouth bodoval v devátém ligovém zápase po sobě a zaznamenal třetí remízu v řadě. K vítězství měli domácí výrazně blíže, ale dvě střely záložníka Taverniera v druhém poločase skončily na tyči. V závěrečné čtvrthodině se do pokutového území prokličkoval útočník Evanilson, ale jeho branka nebyla uznána kvůli ofsajdu. Bournemouth zůstal v neúplné tabulce na devátém místě. Brentford je sedmý.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|30
|20
|7
|3
|59:22
|67
|2
Manchester City
|29
|18
|6
|5
|59:27
|60
|3
Manchester Utd.
|29
|14
|9
|6
|51:40
|51
|4
Aston Villa
|29
|15
|6
|8
|39:34
|51
|5
Chelsea
|29
|13
|9
|7
|53:34
|48
|6
Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48:39
|48
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|29
|12
|7
|10
|34:33
|43
|9
Bournemouth
|29
|9
|13
|7
|44:46
|40
|10
Fulham
|29
|12
|4
|13
|40:43
|40
|11
Sunderland
|29
|10
|10
|9
|30:34
|40
|12
Newcastle
|29
|11
|6
|12
|42:43
|39
|13
Brighton
|29
|9
|10
|10
|38:36
|37
|14
Crystal Palace
|28
|9
|8
|11
|30:34
|35
|15
Leeds
|29
|7
|10
|12
|37:48
|31
|16
Tottenham
|28
|7
|8
|13
|38:43
|29
|17
Nottingham Forest
|29
|7
|7
|15
|28:43
|28
|18
West Ham
|29
|7
|7
|15
|35:54
|28
|19
Burnley
|29
|4
|7
|18
|32:58
|19
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup