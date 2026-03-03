Wolves - Liverpool 2:1. Krejčí a spol. porazili mistra! Mají druhou výhru v řadě
Kdo by to čekal? Fotbalisté Wolverhamptonu porazili v úterním utkání anglické Premier League úřadujícího mistra z Liverpoolu. Do sestavy domácích se po karetním trestu vrátil Ladislav Krejčí a pomohl k překvapivé výhře 2:1. Vlci slaví podruhé v řadě a celkem potřetí v ligové sezoně.
Fotbalisté Evertonu v anglické lize zvítězili 2:0 nad předposledním Burnley a na domácím hřišti naplno bodovali poprvé od začátku prosince po šesti ligových zápasech. Leeds podlehl 0:1 Sunderlandu, za nějž při debutu v Premier League vychytal čisté konto švédský brankář Melker Ellborg.
Everton nasměroval za vítězstvím stoper Tarkowski, který se trefil poprvé v sezoně. Někdejší hráč Burnley skóroval proti svému bývalému klubu hlavou po Garnerově centru z přímého kopu. Druhý gól týmu kouče Davida Moyese přidal po hodině hry povedeným lobem záložník Dewsbury-Hall, díky čemuž si Everton upevnil osmé místo.
Sunderland zvítězil na hřišti Leedsu po více než 19 letech. Jediným gólem o tom rozhodl v 70. minutě senegalský záložník Diarra, který proměnil nařízenou penaltu po ruce stopera Ampadua. Souboj nováčků tak vyzněl lépe pro hosty, kteří na hřišti soupeře zvítězili poprvé od konce října po devíti ligových zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo. Leeds je patnáctý.
Duel Bournemouthu s Brentfordem skončil 0:0. Bournemouth bodoval v devátém ligovém zápase po sobě a zaznamenal třetí remízu v řadě. K vítězství měli domácí výrazně blíže, ale dvě střely záložníka Taverniera v druhém poločase skončily na tyči. V závěrečné čtvrthodině se do pokutového území prokličkoval útočník Evanilson, ale jeho branka nebyla uznána kvůli ofsajdu. Bournemouth zůstal v neúplné tabulce na devátém místě. Brentford je sedmý.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|29
|19
|7
|3
|58:22
|64
|2
Manchester City
|28
|18
|5
|5
|57:25
|59
|3
Manchester Utd.
|28
|14
|9
|5
|50:38
|51
|4
Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38:30
|51
|5
Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48:39
|48
|6
Chelsea
|28
|12
|9
|7
|49:33
|45
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|29
|12
|7
|10
|34:33
|43
|9
Bournemouth
|29
|9
|13
|7
|44:46
|40
|10
Fulham
|28
|12
|4
|12
|40:42
|40
|11
Sunderland
|29
|10
|10
|9
|30:34
|40
|12
Brighton
|28
|9
|10
|9
|38:35
|37
|13
Newcastle
|28
|10
|6
|12
|40:42
|36
|14
Crystal Palace
|28
|9
|8
|11
|30:34
|35
|15
Leeds
|29
|7
|10
|12
|37:48
|31
|16
Tottenham
|28
|7
|8
|13
|38:43
|29
|17
Nottingham Forest
|28
|7
|6
|15
|26:41
|27
|18
West Ham
|28
|6
|7
|15
|34:54
|25
|19
Burnley
|29
|4
|7
|18
|32:58
|19
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup