Předplatné

Krejčí sám na děkovačce, fanoušci mu tleskali. Záchrana bez šance, trenér myslí na pohár

Ladislav Krejčí se po karetním trestu vrátil do sestavy Wolverhamptonu a slavil velké vítězství nad Liverpoolem
Ladislav Krejčí se po karetním trestu vrátil do sestavy Wolverhamptonu a slavil velké vítězství nad LiverpoolemZdroj: ČTK / AP / Dave Shopland
Ladislav Krejčí se po karetním trestu vrátil do sestavy Wolverhamptonu a slavil velké vítězství nad Liverpoolem
Český obránce Ladislav Krejčí v souboji s Mohamedem Salahem z Liverpoolu
Ladislav Krejčí se po karetním trestu vrátil do sestavy Wolverhamptonu a slavil velké vítězství nad Liverpoolem
Ladislav Krejčí se po karetním trestu vrátil do sestavy Wolverhamptonu a slavil velké vítězství nad Liverpoolem
Ladislav Krejčí se po karetním trestu vrátil do sestavy Wolverhamptonu a slavil velké vítězství nad Liverpoolem
Wolves senzačně zdolali v úterním utkání Premier League úřadujícího mistra z Liverpoolu
Wolves senzačně zdolali v úterním utkání Premier League úřadujícího mistra z Liverpoolu
9
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Porazit v jednom týdnu Aston Villu a Liverpool? O tom se asi Wolverhamptonu nesnilo. Pod koučem Robem Edwardsem jde otloukánek Premier League pomalu nahoru, alespoň výkonnostně. Zdá se ale, že příliš pozdě. Ze dna tabulky a od sestupu mu ale pomůže jen fotbalový zázrak. Tým Ladislava Krejčího po grandiózním rozhodnutí s Reds v posledních minutách už může maximálně tak spekulovat zda bude poslední či předposlední. Přesto ale může myslet na trofej…

Moc radosti hráči v oranžových dresech fanouškům tuto sezonu nepředávali. Poslední týdny jim to alespoň trochu vynahrazují – remíza 2:2 s Arsenalem, výhra 2:0 s Aston Villou a nyní vítězný gól v nastavení na 2:1 s Liverpoolem. Aby ale Vlci, kteří se přiblížili předposlednímu Burnley na tři body, rozeběhli za konečnou záchranou? Sci-fi. 

Na nesestupové pozice ztrácí osm zápasů před koncem soutěže minimálně 11 bodů a datová společnost Opta dává jejich spáse nicotnou naději. Wolves budou podle predikcí na 99,7 % v příští sezoně hrát Championship.

A fanoušci už jsou víceméně smíření s tím, že jejich oblíbenci budou příští sezonu bojovat o návrat mezi elitu. Na stadionu Molineux ale po zlepšených výkonech opět převládají úsměvy. „Atmosféra na slavném stánku byla tuto sezonu v nejlepším tichá a v nejhorším toxická. Nyní se ale zdá, že fanoušci svůj smutek nechali pod povrchem a zapomněli na všechny chyby. Alespoň prozatím,“ píše ve svém komentáři na The Athletic novinář Steve Madeley.

Fanoušci například velice vřele zareagovali na českého reprezentanta Ladislava Krejčího, který se vrátil po trestu za červenou kartu a díky parádnímu výkonu odbránil liverpoolské hvězdy. Tribuny si ale získal chováním po zápase - jako jediný z týmu obešel stadion s děkovačkou. Fanoušci mu nadšeně tleskali zpátky. 

Je ligová sezona ztracená? Ano. Ale přesto je tu ještě malá naděje, ke které po zajímavé sérii výsledků mohou fanoušci tíhnout. „Výhry možná přišly ideálně načasované pro nečekaný úspěch v FA Cupu. V pátek čeká Wolves po dvou gigantických výhrách ještě větší zápas a fanoušci budou chtít vidět podobný výkon,“ připomíná Madeley, že Krejčího a spol. čeká už brzy osmifinále nejstaršího anglického poháru. Kdo přijede? Opět Liverpool…

Predikce mluví jasně – pokud Wolves selžou, zbytek sezony už bude víceméně příprava na druholigový život. „Účast ve finále FA Cupu ve Wembley je jediná šance, aby Edwards a jeho hráči zažili nějaký úspěch v jinak naprosto otřesné sezoně,“ má jasno Madeley.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal29197358:2264
2Manchester City28185557:2559
3Manchester Utd.28149550:3851
4Aston Villa28156738:3051
5Liverpool29146948:3948
6Chelsea28129749:3345
7Brentford291351144:4044
8Everton291271034:3343
9Bournemouth29913744:4640
10Fulham281241240:4240
11Sunderland291010930:3440
12Brighton28910938:3537
13Newcastle281061240:4236
14Crystal Palace28981130:3435
15Leeds297101237:4831
16Tottenham28781338:4329
17Nottingham Forest28761526:4127
18West Ham28671534:5425
19Burnley29471832:5819
20Wolves30372022:5216
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů