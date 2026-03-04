Krejčí sám na děkovačce, fanoušci mu tleskali. Záchrana bez šance, trenér myslí na pohár
Porazit v jednom týdnu Aston Villu a Liverpool? O tom se asi Wolverhamptonu nesnilo. Pod koučem Robem Edwardsem jde otloukánek Premier League pomalu nahoru, alespoň výkonnostně. Zdá se ale, že příliš pozdě. Ze dna tabulky a od sestupu mu ale pomůže jen fotbalový zázrak. Tým Ladislava Krejčího po grandiózním rozhodnutí s Reds v posledních minutách už může maximálně tak spekulovat zda bude poslední či předposlední. Přesto ale může myslet na trofej…
Moc radosti hráči v oranžových dresech fanouškům tuto sezonu nepředávali. Poslední týdny jim to alespoň trochu vynahrazují – remíza 2:2 s Arsenalem, výhra 2:0 s Aston Villou a nyní vítězný gól v nastavení na 2:1 s Liverpoolem. Aby ale Vlci, kteří se přiblížili předposlednímu Burnley na tři body, rozeběhli za konečnou záchranou? Sci-fi.
Na nesestupové pozice ztrácí osm zápasů před koncem soutěže minimálně 11 bodů a datová společnost Opta dává jejich spáse nicotnou naději. Wolves budou podle predikcí na 99,7 % v příští sezoně hrát Championship.
A fanoušci už jsou víceméně smíření s tím, že jejich oblíbenci budou příští sezonu bojovat o návrat mezi elitu. Na stadionu Molineux ale po zlepšených výkonech opět převládají úsměvy. „Atmosféra na slavném stánku byla tuto sezonu v nejlepším tichá a v nejhorším toxická. Nyní se ale zdá, že fanoušci svůj smutek nechali pod povrchem a zapomněli na všechny chyby. Alespoň prozatím,“ píše ve svém komentáři na The Athletic novinář Steve Madeley.
Fanoušci například velice vřele zareagovali na českého reprezentanta Ladislava Krejčího, který se vrátil po trestu za červenou kartu a díky parádnímu výkonu odbránil liverpoolské hvězdy. Tribuny si ale získal chováním po zápase - jako jediný z týmu obešel stadion s děkovačkou. Fanoušci mu nadšeně tleskali zpátky.
Je ligová sezona ztracená? Ano. Ale přesto je tu ještě malá naděje, ke které po zajímavé sérii výsledků mohou fanoušci tíhnout. „Výhry možná přišly ideálně načasované pro nečekaný úspěch v FA Cupu. V pátek čeká Wolves po dvou gigantických výhrách ještě větší zápas a fanoušci budou chtít vidět podobný výkon,“ připomíná Madeley, že Krejčího a spol. čeká už brzy osmifinále nejstaršího anglického poháru. Kdo přijede? Opět Liverpool…
Predikce mluví jasně – pokud Wolves selžou, zbytek sezony už bude víceméně příprava na druholigový život. „Účast ve finále FA Cupu ve Wembley je jediná šance, aby Edwards a jeho hráči zažili nějaký úspěch v jinak naprosto otřesné sezoně,“ má jasno Madeley.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|29
|19
|7
|3
|58:22
|64
|2
Manchester City
|28
|18
|5
|5
|57:25
|59
|3
Manchester Utd.
|28
|14
|9
|5
|50:38
|51
|4
Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38:30
|51
|5
Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48:39
|48
|6
Chelsea
|28
|12
|9
|7
|49:33
|45
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|29
|12
|7
|10
|34:33
|43
|9
Bournemouth
|29
|9
|13
|7
|44:46
|40
|10
Fulham
|28
|12
|4
|12
|40:42
|40
|11
Sunderland
|29
|10
|10
|9
|30:34
|40
|12
Brighton
|28
|9
|10
|9
|38:35
|37
|13
Newcastle
|28
|10
|6
|12
|40:42
|36
|14
Crystal Palace
|28
|9
|8
|11
|30:34
|35
|15
Leeds
|29
|7
|10
|12
|37:48
|31
|16
Tottenham
|28
|7
|8
|13
|38:43
|29
|17
Nottingham Forest
|28
|7
|6
|15
|26:41
|27
|18
West Ham
|28
|6
|7
|15
|34:54
|25
|19
Burnley
|29
|4
|7
|18
|32:58
|19
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup