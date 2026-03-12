Vyhlídky Kinského po kolapsu: zájemce měl napříč TOP ligami, čemu nahrává smlouva?
Úžasná cesta talentovaného českého brankáře, který v 21 letech pronikl ze Slavie do vrcholných pater Premier League, se v Tottenhamu nečekaně zadrhla. Antonín Kinský vstřebává průšvih na hřišti Atlétika Madrid (2:5). Ve své premiéře v Lize mistrů šel po dvou hrubicích a třech inkasovaných gólech ze hry. Po sedmnácti minutách... Šokující příběh rezonuje fotbalovým světem a ovlivní další kariérní kroky ambiciózního gólmana. Deník Sport a web iSport.cz zjišťoval, co se s ním může dít v létě.
Antonín Kinský musí v ideálním případě vypnout všechny sociální sítě. Nesledovat televizi ani nečíst média. Zkrátka najít cestu, jak si vyčistit hlavu. Mladý český gólman se vypořádává s pravděpodobně nejhoršími dny kariéry – z premiéry v Lize mistrů se během úvodní čtvrthodiny osmifinále stal na hřišti madridského favorita horor.
Kinský vyrobil při rozehrávce dvě hrubice, bleskově inkasoval tři branky. Zcela rozloženého brankáře trenér Igor Tudor stáhl už v 17. minutě, což vyvolalo salvu reakcí. Většina odborné veřejnosti se i přes hrůzostrašný výkon mladého brankáře zastala.
„Postavit Kinského bylo správné rozhodnutí, je to velmi talentovaný brankář,“ vysvětloval po utkání kritizovaný Tudor. „Jenže pak se něco stalo… Za patnáct let trenérské kariéry jsem něco takového nezažil. Vystřídal jsem ho proto, abych mu pomohl. Když jsem s ním po zápase mluvil, vysvětloval jsem mu to. Je to výborný člověk a kvalitní brankář. Pochopil situaci, proč musel ze hřiště,“ dodal chorvatský kouč, který na lavičce Spurs strávil po svém únorovém nástupu teprve čtvrtý zápas a všechny završil porážkou.
Co se po šílené noci, kdy Kinského minely rozebírají na sociálních sítích miliony fanoušků po celém světě, může dít dál? Na adresu mladého brankáře padala slova pochopení a podpory, nicméně obrovské chyby se s ním povezou ještě hodně dlouho.
Nabízí se srovnání s příběhem Lorise Kariuse. Němec na jaře 2018 potopil ve finále Ligy mistrů Liverpool proti Realu (1:3) a další šanci ve světovém velkoklubu už nedostal. Trvalo dlouho, než se pořádně dostal do brány, bojoval s psychickými problémy. Postupně se oklepal a získal zpátky důvěru, ale jinde než v Premier League – v aktuální sezoně pravidelně chytá za Schalke, které míří za návratem do bundesligy.
Zpět ke Kinskému. Deník Sport a web iSport.cz rozebíral situaci s několika insidery, kteří mají ke gólmanovi blízko. Shoda panuje na tom, že v aktuální sezoně se do branky londýnského klubu jen těžko podívá (zbývá odehrát deset zápasů). Po sezoně bude stoprocentně nutné zvážit, jaký scénář zvolit dál.
Zájem byl i z West Hamu
Je možné, že pro pravidelné gólmanské vytížení bude muset ambiciózní mladík udělat krok zpět. Sestoupit z pater Premier League a najít si klub třeba v jiné evropské soutěži – Nizozemsko, Belgie. Už v létě se ve Francii spekulovalo o zájmu z Lille, na listu ho měl v zimě anglický West Ham. Poptávaly se kluby z Německa i ze Španělska. Konkrétní debaty ale vedení Spurs rychle utnulo – Kinského si nechalo jako silnou, kvalitní dvojku s perspektivou dalšího rozvoje.
Jenže v drtivé většině tráví zápasy na lavičce, v úterý šlo teprve o jeho třetí start v sezoně. Slabá minutáž je v případě dalšího rozvoje ohromný problém. V konečném důsledku nahrála mizivá vytíženost situaci, kdy nerozchytaný vlezl do brány na Atlétiku a způsobil pohromu.
Kinského letní odchod na hostování je mnohem pravděpodobnější, než opakování zimní stopky ze strany londýnského klubu. Zdroje Sportu potvrzují, že gólman má ve smlouvě klauzuli. Pokud v sezoně neodchytá za Tottenham určitý počet zápasů, klub ho při splnění daných podmínek musí na hostování pustit. Informaci přinesl jako první server infotbal.
Cesta jako u dalších Čechů
Lidé z blízkosti Kinského naznačují změnu strategie. Tedy v tuhle chvíli couvnout ze snahy za každou cenu prorazit v Tottenhamu a najít pravidelné vytížení jinde. Nabízí se podobná cesta jako v případě Víta Jaroše (Ajax) nebo Matěje Kováře (PSV).
Kinského od září přímo nezastupuje agentura Sport Invest, která se o hráče starala od jeho dorosteneckých let. Aktuálně patří pod uznávaného britského agenta Roba Segala – zkušeného manažera, který v minulosti objevil Raheema Sterlinga či Marcuse Rashforda, zastupoval i Delle Aliho. Sport Invest se zkušeným agentem spolupracuje, zájmem všech je v případě českého gólmana vyřešit situaci, aby od léta pravidelně chytal.
Po šílené noci v Madridu je Kinského pozice logicky složitější. Doteď byl vnímaný jako velmi kvalitní gólman, v Tottenhamu možná trochu neprávem zabržděný na lavičce ve stínu jasné jedničky Guglielma Vicaria. Jenže ve chvíli, kdy mohl čapnout nabídnutou šanci, zcela vybouchl.
Sám gólman si ve spolupráci s okolím musí nastavit myšlení tak, že případný odchod z Premier League neznamená rezignaci na další kariéru a plnění odvážných cílů. V aktuální chvíli naopak půjde s největší pravděpodobností o jediné řešení, jak restartovat kariéru po dvou křiklavých lapsusech na největším evropském fotbalovém pódiu.