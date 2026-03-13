Předplatné

Kouč Tottenhamu Tudor: Kinský si ještě v sezoně zachytá. Stala se vzácná situace

Video placeholder
Kinského zradily evropské nohy, teď restart na hostování? Střídání Tudora chápu, říká Shejbal
Antonín Kinský nejspíš opustí Tottenham
Antonínovi Kinskému se debut v Lize mistrů vůbec nepovedl
Antonín Kinský po třech gólech a dvou minelách šel ze hřiště už v 17. minutě...
Antonín Kinský při debutu v Lize mistrů.
Antonín Kinský proti Atlétiku inkasoval třikrát za 16 minut a střídal
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (4)

Páteční 23. narozeniny si určitě Antonín Kinský přál mít načasované jinak. Přišly jen pár dní po jeho otřesné noci s Atlétikem Madrid v Lize mistrů, tudíž náladu slavit mít logicky nemusel. Jak ale prohlásil před víkendovým ligovým zápasem s fotbalisty Liverpoolu kouč Igor Tudor, na treninku se nezdálo, že by ho minely nějak ovlivnily. „Stala se vzácná situace, kterou možná nikdo z nás už nezažije,“ popisoval Chorvat.

Tottenham potřebuje bodové zisky s absolutní nutností, ale o víkendu to mít lehké nebude – přijede na Anfield. A opět v polorozpadlé sestavě. Zranění opět vyřadily další hráče (Romera, Palhinu, Bissoumu), Van de Ven je vykartovaný.

„Nikdy jsem to v kariéře neviděl. Každý zápas dvě zranění. To se prostě v tomto klubu děje pořád, máme problém poskládat základní jedenáctku,“ lamentoval Tudor, který podle médií na lavičce zřejmě nepřežije reprezentační pauzu.

O jednom místě v základní sestavě na Liverpool ale ví – o brankářském postu. „Bude chytat Vicario,“ potvrdil s tím, že v zápase Ligy mistrů chtěl spíše dodat týmu nový impuls, než posadit Itala za výkony. „Kinský je dobrý brankář. Před zápasem se to zdálo jako dobrý nápad. To už si možná nemyslíte poté, co se stalo to, co se stalo,“ dodal kouč.

Narážel tak na dvě minely Antonína Kinského, kterého stáhl ze hry po čtvrt hodině. Jméno českého brankáře obletělo svět, ale všemožné posměšky na sítích přehlušila především vlna solidarity a milých vzkazů od hrajících i bývalých profesionálů. Jak informoval Sport i další zahraniční média, pro mladého gólmana se otevřela dokořán letní možnost hostování, nepočítalo se příliš ani s tím, že by zasáhl do některého ze zbylých bojů v této sezoně.

Tudor to ale vidí jinak. „Samozřejmě, že si tuto sezonu ještě zahraje. Den po zápase přišel na trénink a byl skvělý, pozitivní. Nic jiného. Stala se vzácná situace, kterou možná nikdo z nás už nezažije. A pro něj je to stejná zpráva, kterou říkám všem: buď můžete ze situace vyjít jako oběť a litovat se, nebo situaci změnit. Má sílu, kvalitu a dobrou kariéru před sebou,“ popsal kouč.

Tottenham čeká po zápase s Liverpoolem v sezoně ještě devět utkání, včetně odvety s Atléticem Madrid. Kromě Aston Villy a derby s Chelsea se už nesetká s žádným týmem ze současné „top šestky“, naopak ho čekají především souboje s dalšími sestupovými kandidáty. Pokud si Tottenham zajistí záchranu s předstihem (jiný scénář si ani nikdo nepřipouští), Kinský tak možná dostane šanci v úplném závěru soutěže.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal30207359:2267
2Manchester City29186559:2760
3Manchester Utd.29149651:4051
4Aston Villa29156839:3451
5Chelsea29139753:3448
6Liverpool29146948:3948
7Brentford291351144:4044
8Everton291271034:3343
9Bournemouth29913744:4640
10Fulham291241340:4340
11Sunderland291010930:3440
12Newcastle291161242:4339
13Crystal Palace291081133:3538
14Brighton299101038:3637
15Leeds297101237:4831
16Tottenham29781439:4629
17Nottingham Forest29771528:4328
18West Ham29771535:5428
19Burnley29471832:5819
20Wolves30372022:5216
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

