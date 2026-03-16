ONLINE: Brentford - Wolves. Hosté ve formě a Krejčí v základu. Přiblíží se Burnley?
Arsenal ve 30. kole Premier League navýšil náskok na druhý Manchester City. Cityzens totiž překvapivě remizovali 1:1 s West Hamem, za který odehrál celý zápas Tomáš Souček. Tottenham zastavil sérii proher na hřišti Liverpoolu (1:1), jen z lavičky ale sledoval zápas Antonín Kinský, který v týdnu vyhořel v Lize mistrů v Madridu. Celé kolo vrcholí v pondělí večer, kdy se Wolves i s Ladislavem Krejčím v sestavě představí na stadionu Brentfordu. Celý zápas sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Arsenal doma zvítězil díky chybě brankáře Pickforda. Ten promáchl při centru Dowmana z pravé strany a míč se dostal k Hincapiému, který ještě sklepl míč před odkrytou branku pro Gyökerese, jenž jeho nabídkou nepohrdl.
Pickford se pak v posledních sekundách šestiminutového nastavení vysunul na roh Evertonu, domácí ale míč snadno odvrátili a Dowman po sólu přes celé hřiště přidal do prázdné branky druhý gól Arsenalu. Odchovanec „Kanonýrů“ se ve věku 16 let a 73 dní stal nejmladším střelcem v historii Premier League.
Bernardo Silva poslal Manchester City do vedení v 31. minutě chytrým lobem přes brankáře Hermansena. West Ham ale rychle zareagoval, o čtyři minuty později snížil hlavou z rohu Mavropanos. Po přestávce se „Citizens“ vehementně snažilo o vítězný gól, Haaland ale v největších šancích narazil na Hermansena a přestřelil branku.
Manchester City podruhé za sebou zaváhal proti týmu bojujícímu o sestup. V minulém kole svěřenci Pepa Guardioly remizovali 2:2 s Nottinghamem.
United ovládli souboj o třetí příčku
Manchesteru United zvítězil v souboji o třetí místo 3:1 nad Aston Villou. Vybojoval pátou výhru na domácím hřišti po sobě pod vedením kouče Michaela Carricka. Dvě asistence si v utkání připsal kapitán Bruno Fernandes, který má nyní na kontě 16 finálních přihrávek, nejvíce od sezony 1999/2000, kdy jich 15 zaznamenal David Beckham.
Fernandes se nejprve podílel na gólové havičce Brazilce Casemira, který skóroval po rohovém kopu, a následně připravil brankovou situaci pro jiného brazilského spoluhráče Cunhu. Bývalý útočník Wolverhamptonu po Barkleyho vyrovnání vrátil Manchesteru United vedení čtvrtým gólem proti Aston Ville ve čtvrtém vzájemném zápase po sobě a celkově sedmým v ročníku.
Vítězství Carrickova týmu zpečetil střídající Slovinec Šeško, který potrestal nepovedený odkop obrany a po tečované střele skóroval podeváté v sezoně.
Liverpool přišel o výhru v závěru
Liverpool přišel proti Tottenhamu o vedení v závěru zápasu a remizoval 1:1. V 90. minutě se za hosty trefil Richarlison, jež vstřelil "Reds" šestý gól v kariéře. Liverpool se v tabulce i přes ztrátu posunul na páté místo tabulky před Chelsea. Mrzet ho však musí už šestý inkasovaný gól v sezoně po 90. minutě, po němž v zápase ztratil body.
V brance Tottenhamu na rozdíl od úterního zápasu v Lize mistrů proti Atléticu nenastoupil český brankář Antonín Kinský, který byl v Madridu už v 17. minutě po chybách střídán. Jeho gólmanský kolega Vicario v dnešním zápase inkasoval jen po nechytatelném přímém kopu Maďara Szoboszlaie v 18. minutě, při zbylých nebezpečných situacích soupeře byl pozorný.
Tottenham zůstal jediným týmem v Premier League, který od začátku kalendářního roku nevyhrál ligový zápas, což se zatím nezměnilo ani pod novým koučem Igorem Tudorem. Jeho svěřenci jsou v tabulce šestnáctí s jednobodovým náskokem na sestupové příčky.
Newcastle zaskočil Chelsea
Newcastle rozhodl o druhé výhře po sobě v 18. minutě. „Straky“ předvedly týmovou kombinaci, při níž se míč dostal od brankáře Ramsdalea až před odkrytou bránu domácích, do níž skóroval Anthony Gordon. Chelsea ve druhé půli zvýšila tempo, ale nejblíže ke gólu se dostala až ve třetí nastavené minutě, kdy kapitán James trefil z přímého kopu tyč.
Devátý Newcastle ztrácí na pátou Chelsea na poslední pohárové příčce šest bodů. „Blues“ ztrácejí na místa zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů tři body, Manchester United i Aston Villa ale mají zápas k dobru.
Zachraňující se Nottingham remizoval 0:0 s Fulhamem a nezvítězil v sedmém ligovém duelu po sobě. Na premiérovou výhru v Premier League pod novým koučem Vítorem Pereirou stále čeká i po čtvrtém zápase.
Rozhodnout mohl v prospěch Nottinghamu Švýcar Ndoye, jenže se při gólovém zakončení nacházel v těsném ofsajdu. Nottingham je v tabulce nad sestupovým pásem jen díky lepšímu skóre, než má West Ham.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|30
|15
|9
|6
|54:41
|54
|4
Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40:37
|51
|5
Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49:40
|49
|6
Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53:35
|48
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|30
|12
|7
|11
|34:35
|43
|9
Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43:43
|42
|10
Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44:46
|41
|11
Fulham
|30
|12
|5
|13
|40:43
|41
|12
Brighton
|30
|10
|10
|10
|39:36
|40
|13
Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30:35
|40
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|30
|7
|11
|12
|37:48
|32
|16
Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40:47
|30
|17
Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28:43
|29
|18
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|19
Burnley
|30
|4
|8
|18
|32:58
|20
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup