SESTŘIH: Souček byl u cenné remízy se City. Arsenal o krok blíž titulu, Chelsea padla
Fotbalisté Arsenalu ve 30. kole dvěma góly v závěru porazili Everton 2:0 a díky remíze druhého Manchesteru City s West Hamem 1:1 vedou ligu už o devět bodů. Tomáš Souček odehrál za Kladiváře, kteří díky získanému bodu opustili sestupové příčky, celé utkání. Newcastle porazil Chelsea 1:0 a po výhře nad United v uplynulém kole si připsal skalp dalšího favorita.
Arsenal doma zvítězil díky chybě brankáře Pickforda. Ten promáchl při centru Dowmana z pravé strany a míč se dostal k Hincapiému, který ještě sklepl míč před odkrytou branku pro Gyökerese, jenž jeho nabídkou nepohrdl.
Pickford se pak v posledních sekundách šestiminutového nastavení vysunul na roh Evertonu, domácí ale míč snadno odvrátili a Dowman po sólu přes celé hřiště přidal do prázdné branky druhý gól Arsenalu. Odchovanec „Kanonýrů“ se ve věku 16 let a 73 dní stal nejmladším střelcem v historii Premier League.
Bernardo Silva poslal Manchester City do vedení v 31. minutě chytrým lobem přes brankáře Hermansena. West Ham ale rychle zareagoval, o čtyři minuty později snížil hlavou z rohu Mavropanos. Po přestávce se „Citizens“ vehementně snažilo o vítězný gól, Haaland ale v největších šancích narazil na Hermansena a přestřelil branku.
Manchester City podruhé za sebou zaváhal proti týmu bojujícímu o sestup. V minulém kole svěřenci Pepa Guardioly remizovali 2:2 s Nottinghamem, který dnes spadl na sestupové 18. místo o bod za tým Součkův West Ham. Forest v neděli vyzve Fulham.
Newcastle rozhodl o druhé výhře po sobě v 18. minutě. „Straky“ předvedly týmovou kombinaci, při níž se míč dostal od brankáře Ramsdalea až před odkrytou bránu domácích, do níž skóroval Anthony Gordon. Chelsea ve druhé půli zvýšila tempo, ale nejblíže ke gólu se dostala až ve třetí nastavené minutě, kdy kapitán James trefil z přímého kopu tyč.
Devátý Newcastle ztrácí na pátou Chelsea na poslední pohárové příčce šest bodů. „Blues“ ztrácejí na místa zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů tři body, Manchester United i Aston Villa ale mají zápas k dobru.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|29
|14
|9
|6
|51:40
|51
|4
Aston Villa
|29
|15
|6
|8
|39:34
|51
|5
Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53:35
|48
|6
Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48:39
|48
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|30
|12
|7
|11
|34:35
|43
|9
Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43:43
|42
|10
Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44:46
|41
|11
Brighton
|30
|10
|10
|10
|39:36
|40
|12
Fulham
|29
|12
|4
|13
|40:43
|40
|13
Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30:35
|40
|14
Crystal Palace
|29
|10
|8
|11
|33:35
|38
|15
Leeds
|29
|7
|10
|12
|37:48
|31
|16
Tottenham
|29
|7
|8
|14
|39:46
|29
|17
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|18
Nottingham Forest
|29
|7
|7
|15
|28:43
|28
|19
Burnley
|30
|4
|8
|18
|32:58
|20
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup