Předplatné

Souček byl u cenné remízy s Manchesterem City. Arsenal o krok blíž titulu, Chelsea padla

Tomáš Souček v akci proti Manchesteru CityZdroj: Profimedia.cz
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisté Arsenalu ve 30. kole dvěma góly v závěru porazili Everton 2:0 a díky remíze druhého Manchesteru City s West Hamem 1:1 vedou ligu už o devět bodů. Tomáš Souček odehrál za Kladiváře, kteří díky získanému bodu opustili sestupové příčky, celé utkání. Newcastle porazil Chelsea 1:0 a po výhře nad United v uplynulém kole si připsal skalp dalšího favorita.

Arsenal doma zvítězil díky chybě brankáře Pickforda. Ten promáchl při centru Dowmana z pravé strany a míč se dostal k Hincapiému, který ještě sklepl míč před odkrytou branku pro Gyökerese, jenž jeho nabídkou nepohrdl.

Pickford se pak v posledních sekundách šestiminutového nastavení vysunul na roh Evertonu, domácí ale míč snadno odvrátili a Dowman po sólu přes celé hřiště přidal do prázdné branky druhý gól Arsenalu. Odchovanec „Kanonýrů“ se ve věku 16 let a 73 dní stal nejmladším střelcem v historii Premier League.

Bernardo Silva poslal Manchester City do vedení v 31. minutě chytrým lobem přes brankáře Hermansena. West Ham ale rychle zareagoval, o čtyři minuty později snížil hlavou z rohu Mavropanos. Po přestávce se „Citizens“ vehementně snažilo o vítězný gól, Haaland ale v největších šancích narazil na Hermansena a přestřelil branku.

Manchester City podruhé za sebou zaváhal proti týmu bojujícímu o sestup. V minulém kole svěřenci Pepa Guardioly remizovali 2:2 s Nottinghamem, který dnes spadl na sestupové 18. místo o bod za tým Součkův West Ham. Forest v neděli vyzve Fulham.

Článek pokračuje pod infografikou

Newcastle rozhodl o druhé výhře po sobě v 18. minutě. „Straky“ předvedly týmovou kombinaci, při níž se míč dostal od brankáře Ramsdalea až před odkrytou bránu domácích, do níž skóroval Anthony Gordon. Chelsea ve druhé půli zvýšila tempo, ale nejblíže ke gólu se dostala až ve třetí nastavené minutě, kdy kapitán James trefil z přímého kopu tyč.

Devátý Newcastle ztrácí na pátou Chelsea na poslední pohárové příčce šest bodů. „Blues“ ztrácejí na místa zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů tři body, Manchester United i Aston Villa ale mají zápas k dobru.

Premier League 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
01Detail
LIVE
00Detail
LIVE
01Detail
LIVE
20Detail
LIVE
11Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal31217361:2270
2Manchester City30187560:2861
3Manchester Utd.29149651:4051
4Aston Villa29156839:3451
5Chelsea30139853:3548
6Liverpool29146948:3948
7Brentford291351144:4044
8Everton301271134:3543
9Newcastle301261243:4342
10Bournemouth30914744:4641
11Brighton3010101039:3640
12Fulham291241340:4340
13Sunderland3010101030:3540
14Crystal Palace291081133:3538
15Leeds297101237:4831
16Tottenham29781439:4629
17West Ham30781536:5529
18Nottingham Forest29771528:4328
19Burnley30481832:5820
20Wolves30372022:5216
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Doporučujeme

