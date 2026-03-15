Poborský: Ať Kinský chytá odvetu proti Atlétiku. Tudor? Nic podobného jsem neviděl
Dvě strašidelné chyby, o kterých se mluvilo v celém fotbalovém světě, a střídání v sedmnácté minutě. To, co se v zápase Ligy mistrů v aréně Atlétika Madrid přihodilo českému brankáři Tottenhamu Antonínu Kinskému, by mu mohlo roztrhat kariéru na kusy, přinejmenším na ostrovech. Jak to tam budou vnímat? Co s ním bude dál? A co by pro něho mohl znamenat případný sestup Spurs do druhé ligy? Na to odpovídá legenda českého fotbalu a někdejší záložník Manchesteru United Karel Poborský. „Nejférovější by bylo, kdyby ho trenér Tudor hodil zpátky na odvetu s Atlétikem,“ míní expert Canal+ Sport, který se vydal přímo na nedělní utkání Tottenhamu v Liverpoolu (17.30).
Vraťme se ještě nejprve k tomu, co se Antonínu Kinskému při prohře 2:5 na Atlétiku Madrid přihodilo. Jak si to vysvětlujete?
„Pravda je, že hřiště bylo extrémně tvrdé a těsně před zápasem začalo mrholit, takže na něj spadla voda. To je pro fotbal nejhorší kombinace. Vlastně se na to nejde obout, protože ať jsou špunty malé, nebo velké, do trávníku se pořádně nezaryjí. Kvůli vodě je pak extrémně kluzký – viděli jsme, že klouzali všichni hráči. Van de Ven udělal stejnou chybu a z toho dostal Tottenham druhý gól. Tondovi bych vyčítal až ten třetí, kde to trošku podcenil a podle mě byl o myšlenku dál. Míč netrefil, jak potřeboval, nezkontroloval si to, neměl oči na balonu a to ho bohužel vytrestalo. Ale takové zápasy se někdy přihodí. Jak je fotbal krásný, dokáže být někdy strašně krutý. A Tonda to pocítil se vším všudy.“
Co jste pak říkal na ohlasy, které nešťastný start do utkání vyvolal? Víc to vlastně odnesl trenér Igor Tudor, padlo na něho hodně kritiky...
„Musím říct, že jsem z toho takový zmatený. Nic podobného, aby v sedmnácté minutě musel trenér v profesionálním fotbale střídat brankáře, který není zraněný, jsem neviděl. Samozřejmě Tottenham prohrával 0:3 a Tudor tam buď mohl hodit ručník, nebo udělat něco naprosto zásadního. Což se taky stalo. Pro Tondu je to strašně kruté, zvedla se obrovská vlna solidarity, vlastně všichni velcí gólmani se k tomu vyjadřovali a tvrdili, že taky nic podobného nezažili a že mu přejí hodně štěstí a síly k návratu. Tudor už to na tiskovce druhý den i v pátek krotil, že Tonda je dobrý gólman, že s ním počítá. Vyšlo mi z toho, že dostane další šanci, až