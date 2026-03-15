Předplatné

Další chyba brankáře Spurs, experti kritizují Vicaria. Těsný boj o záchranu v Anglii

Guglielmo Vicario je kritizovaný za inkasovaný gól
Guglielmo Vicario zasahuje v duelu s Liverpoolu
Zklamaný Dominik Szoboszlai po ztrátě s Tottenhamem
Richarlison srovnal v závěru zápasu s Liverpoolem
Emotivní Arne Slot během zápasu s Tottenhamem
8
Fotogalerie
Daniel Konečný
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Tottenham je v těžké pozici a nemůže se opřít o své gólmany. Guglielmo Vicario potvrdil, že nemá formu a dostal gól z volného přímého kopu. „Já bych si ho vyčítal,“ prohodil Zdeněk Zlámal ve studiu Canal+ Sport. Tottenham i přesto vyválčil na Liverpoolu remízu 1:1 a poprvé pod vedením Igora Tudora bodoval. Boj o záchranu je v Premier League nadále vyrovnaný, když West Ham stejně překvapivě remizoval se City.

Podceňovaný Tottenham začal na Anfieldu překvapivě dobře. Jenže krátce po čtvrthodině hry se k přímáku postavil Dominik Szoboszlai a poslal Liverpool do vedení. Pro Maďara šlo již o čtvrtou trefu z volného přímého kopu v této sezoně Premier League, což je klubový rekord. Ten soutěžní je ještě o jednu trefu lepší.

„Kohouti budou hořce frustrovaní po skvělém vstupu do utkání. Byla to další chyba gólmana, když se Vicario špatně postavil a následně ani pořádně nezakročil, aby vytěsnil Szoboszlaiovu střelu. Střídán ovšem nebyl,“ poznamenal Phil McNulty, vedoucí fotbalové sekce BBC. 

Italský gólman našel zastání u trenéra.

„Pořádně jsem to neviděl, ale víme, že Szoboszlai střílí opravdu dobře a není to pro brankáře lehké. Vicario byl dnes dobrý,“ nechtěl Tudor rozmazávat úvodní branku utkání.

Hlavním hybatelem dění byl na domácí straně Rio Ngumoha. Teprve sedmnáctiletý křídelník jako nejmladší hráč v historii soutěže provedl sedm úspěšných driblinků a notně větral obranu Tottenhamu. „Hrozně rychle se zlepšuje. Dnešním výkonem si řekl o větší minutáž. Byl neustále nebezpečný a je jedním z mála pozitiv dnešního zápasu,“ věděl kouč Arne Slot.

Szoboszlai: Bučení chápu

Hosté totiž v samotném závěru dokázali srovnat. Richarlison, jehož v několika předchozích šancích vychytal krajan Alisson, byl ve správný čas na správném místě a jednoduše uklidil v 90. minutě míč do sítě. Tottenham poprvé pod novým koučem bodoval.

Liverpool tím významně ztratil v boji o Ligu mistrů. „Musíme se probudit, jinak ještě budeme rádi za Konferenční ligu. Bučení fanoušků jsem neslyšel, ale chápu je,“ kroutil hlavou Szoboszlai.

Naopak pro Tottenham šlo o klíčovou vzpruhu v záchranářském souboji. „Zkusili jsme směrem dopředu něco nového, zjednodušili jsme hru a fungovalo nám to. Ukázali jsme kvalitu. Remíza je zasloužená. Pro nás je to v naší situaci velký výsledek a máme z něj radost. Každý bod je nyní nesmírně důležitý,“ neskrýval Chorvat spokojenost. 

O víkendu totiž získali bod i Leeds, Nottingham a West Ham. Nejbližší konkurenti „Kohoutů“ v boji o záchranu. „Kladiváři“ překvapili Manchester City. Jediná branka jim stačila na cennou remízu 1:1.

„Ukázali jsme, že jsme se za poslední dva měsíce zlepšili. Před reprezentační přestávkou máme ještě výjezd na Aston Villu a věřím, že dokážeme opět bodovat,“ vyhlížel Tomáš Souček pro Canal+ Sport další bitvu.

Tottenham přitom čeká domácí souboj s Nottinghamem, který může být v boji o záchranu klíčový. Všem namočeným týmům jde o hodně. 

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal31217361:2270
2Manchester City30187560:2861
3Manchester Utd.30159654:4154
4Aston Villa30156940:3751
5Liverpool30147949:4049
6Chelsea30139853:3548
7Brentford291351144:4044
8Everton301271134:3543
9Newcastle301261243:4342
10Bournemouth30914744:4641
11Fulham301251340:4341
12Brighton3010101039:3640
13Sunderland3010101030:3540
14Crystal Palace301091133:3539
15Leeds307111237:4832
16Tottenham30791440:4730
17Nottingham Forest30781528:4329
18West Ham30781536:5529
19Burnley30481832:5820
20Wolves30372022:5216
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů