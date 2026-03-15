Další chyba brankáře Spurs, experti kritizují Vicaria. Těsný boj o záchranu v Anglii
Tottenham je v těžké pozici a nemůže se opřít o své gólmany. Guglielmo Vicario potvrdil, že nemá formu a dostal gól z volného přímého kopu. „Já bych si ho vyčítal,“ prohodil Zdeněk Zlámal ve studiu Canal+ Sport. Tottenham i přesto vyválčil na Liverpoolu remízu 1:1 a poprvé pod vedením Igora Tudora bodoval. Boj o záchranu je v Premier League nadále vyrovnaný, když West Ham stejně překvapivě remizoval se City.
Podceňovaný Tottenham začal na Anfieldu překvapivě dobře. Jenže krátce po čtvrthodině hry se k přímáku postavil Dominik Szoboszlai a poslal Liverpool do vedení. Pro Maďara šlo již o čtvrtou trefu z volného přímého kopu v této sezoně Premier League, což je klubový rekord. Ten soutěžní je ještě o jednu trefu lepší.
„Kohouti budou hořce frustrovaní po skvělém vstupu do utkání. Byla to další chyba gólmana, když se Vicario špatně postavil a následně ani pořádně nezakročil, aby vytěsnil Szoboszlaiovu střelu. Střídán ovšem nebyl,“ poznamenal Phil McNulty, vedoucí fotbalové sekce BBC.
Italský gólman našel zastání u trenéra.
„Pořádně jsem to neviděl, ale víme, že Szoboszlai střílí opravdu dobře a není to pro brankáře lehké. Vicario byl dnes dobrý,“ nechtěl Tudor rozmazávat úvodní branku utkání.
Hlavním hybatelem dění byl na domácí straně Rio Ngumoha. Teprve sedmnáctiletý křídelník jako nejmladší hráč v historii soutěže provedl sedm úspěšných driblinků a notně větral obranu Tottenhamu. „Hrozně rychle se zlepšuje. Dnešním výkonem si řekl o větší minutáž. Byl neustále nebezpečný a je jedním z mála pozitiv dnešního zápasu,“ věděl kouč Arne Slot.
Szoboszlai: Bučení chápu
Hosté totiž v samotném závěru dokázali srovnat. Richarlison, jehož v několika předchozích šancích vychytal krajan Alisson, byl ve správný čas na správném místě a jednoduše uklidil v 90. minutě míč do sítě. Tottenham poprvé pod novým koučem bodoval.
Liverpool tím významně ztratil v boji o Ligu mistrů. „Musíme se probudit, jinak ještě budeme rádi za Konferenční ligu. Bučení fanoušků jsem neslyšel, ale chápu je,“ kroutil hlavou Szoboszlai.
Naopak pro Tottenham šlo o klíčovou vzpruhu v záchranářském souboji. „Zkusili jsme směrem dopředu něco nového, zjednodušili jsme hru a fungovalo nám to. Ukázali jsme kvalitu. Remíza je zasloužená. Pro nás je to v naší situaci velký výsledek a máme z něj radost. Každý bod je nyní nesmírně důležitý,“ neskrýval Chorvat spokojenost.
O víkendu totiž získali bod i Leeds, Nottingham a West Ham. Nejbližší konkurenti „Kohoutů“ v boji o záchranu. „Kladiváři“ překvapili Manchester City. Jediná branka jim stačila na cennou remízu 1:1.
„Ukázali jsme, že jsme se za poslední dva měsíce zlepšili. Před reprezentační přestávkou máme ještě výjezd na Aston Villu a věřím, že dokážeme opět bodovat,“ vyhlížel Tomáš Souček pro Canal+ Sport další bitvu.
Tottenham přitom čeká domácí souboj s Nottinghamem, který může být v boji o záchranu klíčový. Všem namočeným týmům jde o hodně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|30
|15
|9
|6
|54:41
|54
|4
Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40:37
|51
|5
Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49:40
|49
|6
Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53:35
|48
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|30
|12
|7
|11
|34:35
|43
|9
Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43:43
|42
|10
Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44:46
|41
|11
Fulham
|30
|12
|5
|13
|40:43
|41
|12
Brighton
|30
|10
|10
|10
|39:36
|40
|13
Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30:35
|40
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|30
|7
|11
|12
|37:48
|32
|16
Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40:47
|30
|17
Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28:43
|29
|18
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|19
Burnley
|30
|4
|8
|18
|32:58
|20
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup