Největší bizár. Není to fejk, nebo AI? České ohlasy na obklopení sudího od hráčů Chelsea
Bizár roku, dekády, možná všech dob? „Když jsem to viděl poprvé, tak jsem myslel, že je to fake, AI, že se to nestalo,“ usmíval se Vladimír Šmicer ve studiu Canal+ Sport nad momentem ze sobotního utkání Chelsea proti Newcastlu (0:1). Domácí fotbalisté totiž před výkopem vytvořili kolečko, v jehož středu se objevil hlavní sudí Paul Tierney. Kouče „Blues“ Liama Roseniora to naštvalo a bude si stěžovat u komise rozhodčích.
Zatímco Sparta tvoří kolečko po zápase, Chelsea se v něm schází před zahájením zápasu a proti Newcastlu to přineslo nesmírně vtipnou situaci. Domácí „Blues“ totiž takto ve středovém kruhu obklíčili hlavního sudího Paula Tierneyho, jehož pohled do kamery se stal ihned virálním.
„Je to super vtipné. Nevím, co bych si o tom měl myslet,“ nemohl se ubránit smíchu Šmicer, který hrál Premier League za Liverpool.
Stejný pohled sdílel i Zdeněk Zlámal. „Za mě je to největší bizár, který jsem v Premier League viděl. Ta fotka vypadala jako fotomontáž,“ přisadil si bývalý brankář.
Situace byla o to kurióznější, že Cole Palmer, hlavní hvězda Chelsea, při samotné tvorbě kolečka hlavního sudího obejmul.
„Objal ho, řekl mu, ať tam zůstane s nimi a on už nemohl utéct! Oni ho zavřeli!“ řezal se smíchy Šmicer. „V životě už tohle neuvidím. Kdyby mi někdo řekl, že se tohle stane, tak řeknu, že se to nestane. A ono se to stalo.“
Chelsea to však štěstí nepřineslo. Newcastlu podlehla 0:1 a trenér Liam Rosenior byl z momentu před zahájení zápasu pěkně rozčilený.
„Jsem z toho pěkně zklamaný, abych byl upřímný. Pravidla nám toto nijak nezakazují, ale před zápasem s námi rozhodčí jako první věc řeší naše kolečko. Kdyby se radši soustředil na svou práci a písknul jasnou penaltu. Woltemade jasně nakopnul Palmera,“ naštval Roseniora sudí Tierney.
Bývalý rozhodčí Darren Cann vysvětloval, proč k situaci vůbec došlo. „Výkop měl Newcastle, proto rozhodčí zůstal stát uprostřed hřiště nad míčem. Chtěl zabránit případným problémům,“ přiblížil situaci pro BBC.
Pro kouče Newcastlu, Eddieho Howea, šlo o zcela irelevantní incident. „Vůbec se mě to nedotklo. Nevěnoval jsem tomu nejmenší pozornost. Zápas nám to nevyhraje, ani neprohraje,“ přešel scénku trenér vítězů.
To Rosenior chce celou věc ještě dohrát. „Budu si o tom chtít promluvit s komisí rozhodčích. Podle pravidel můžeme stát, kde budeme chtít. Jde také o správné načasování,“ žádá Rosenior vyjasnění.
Podle veřejnosti i expertů Canal+ Sport je však chyba na straně Chelsea. „Kolečko mohli udělat kdekoliv jinde,“ shodli se Zlámal se Šmicerem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|30
|15
|9
|6
|54:41
|54
|4
Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40:37
|51
|5
Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49:40
|49
|6
Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53:35
|48
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|30
|12
|7
|11
|34:35
|43
|9
Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43:43
|42
|10
Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44:46
|41
|11
Fulham
|30
|12
|5
|13
|40:43
|41
|12
Brighton
|30
|10
|10
|10
|39:36
|40
|13
Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30:35
|40
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|30
|7
|11
|12
|37:48
|32
|16
Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40:47
|30
|17
Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28:43
|29
|18
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|19
Burnley
|30
|4
|8
|18
|32:58
|20
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup