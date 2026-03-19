Jak je to se Součkovou smlouvou: brzdí ji hrozba sestupu, West Ham má ale opci
Anglickými médii a následně českými proběhla v úvodu týdne zajímavá zpráva, která naznačila blížící se konec Tomáše Součka ve West Hamu. Web Claret & Hugh totiž napsal, že Kladiváři momentálně neplánují s českým reprezentantem jednání o novém kontraktu, který mu končí v roce 2027. Podle informací Sportu ale nejde o výraznou překážku k tomu, aby záložník zůstal. Smlouvu brzdí nejistý boj o záchranu, důležitým faktorem je navíc opce.
Tomáš Souček a West Ham. Od roku 2020 prakticky ikonické spojení. Z doby, kdy v Londýně začínal, už je v kádru pouze Jarrod Bowen, exslávista je v přepočtu na dny nejdéle sloužícím mužem v týmu. Dosud odkopal 275 zápasů, v čemž se v historii klubu řadí na 24. místo a na druhé mezi cizinci (po Luďku Mikloškovi). Jeho odchod by zkrátka byl velká věc.
Tyto zkazky se ale poslední rok objevují častěji a častěji. Je to logické – Součkova forma nebyla vždy tak suverénní jako ve vrcholných sezonách, jeho minutáž pod určitými trenéry ubývala a West Ham se výsledkově trápil. Logicky se tak otevíraly možnosti odejít