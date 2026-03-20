Šance pro Kinského? Konkurent Vicario míří na operaci, může chybět do konce sezony
Šance pro Antonína Kinského! Jeho konkurent v brance Tottenhamu Guglielmo Vicario má zdravotní problémy. Italský novinář Gianluca Di Marzio informoval, že jedničku Spurs čeká operace kýly. Ital by tak mohl chybět do konce sezony.
Po nepovedeném debutu v Lize mistrů na hřišti Atlétika Madrid, kdy byl Antonín Kinský už po sedmnácti minutách vystřídán, vyvstala otázka, kdy se český brankář znovu podívá do branky Tottenhamu. Páteční zprávy však naznačují, že by to mohlo být dříve, než se dalo čekat.
Trenér italské reprezentace Gennaro Gattuso vynechal Vicaria z nominace. Podle novináře Gianlucy Di Marzia je to kvůli problémům s kýlou, nutná operace by měla brankářskou jedničku vyřadit na několik týdnů.
Příležitost by tak mohl dostat Antonín Kinský už v neděli. Tottenham v klíčovém záchranářském boji v Premier League vyzve Nottingham Forest.