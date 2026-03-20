Šance pro Kinského? Konkurent Vicario míří na operaci, o víkendu ale ještě zřejmě bude chytat

Antonín Kinský po třech gólech a dvou minelách šel ze hřiště už v 17. minutě...
Antonín Kinský po třech gólech a dvou minelách šel ze hřiště už v 17. minutě...
Brankář Tottenhamu Antonín Kinský v centru dění po střídání v Lize mistrů
Antonín Kinský nejspíš opustí Tottenham
Antonínovi Kinskému se debut v Lize mistrů vůbec nepovedl
Antonín Kinský proti Atlétiku inkasoval třikrát za 16 minut a střídal
Guglielmo Vicario je kritizovaný za inkasovaný gól
Guglielmo Vicario zasahuje v duelu s Liverpoolu
Šance pro Antonína Kinského! Jeho konkurent v brance Tottenhamu Guglielmo Vicario má zdravotní problémy. Italský novinář Gianluca Di Marzio informoval, že jedničku Spurs čeká operace kýly. Vše později oficiálně potvrdil i londýnský klub.

Po nepovedeném debutu v Lize mistrů na hřišti Atlétika Madrid, kdy byl Antonín Kinský už po sedmnácti minutách vystřídán, vyvstala otázka, kdy se český brankář znovu podívá do branky Tottenhamu. Páteční zprávy však naznačují, že by to mohlo být dříve, než se dalo čekat. 

Trenér italské reprezentace Gennaro Gattuso vynechal Vicaria z nominace, gólman se během reprezentační přestávky podrobí operaci kýly. Zákrok je naplánován na příští týden.

Podle Tottenhamu půjde o drobný zákrok. „Je naplánovaný tak, aby měl co nejmenší dopad na naši sezonu. Guglielmo okamžitě zahájí rehabilitaci s naším lékařským týmem a doufáme, že se vrátí ještě během příštího měsíce,“ uvedl Tottenham.

Dostane tak Antonín Kinský příležitost už v neděli? Tottenham v klíčovém záchranářském boji v Premier League vyzve Nottingham Forest. Podle novináře Alasdaira Golda, který se na Spurs specializuje, ovšem bude o víkendu ještě chytat Vicario. 

Další soutěžní duel pak čeká mužstvo po reprezentačním okně 12. dubna proti Sunderlandu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal31217361:2270
2Manchester City30187560:2861
3Manchester Utd.30159654:4154
4Aston Villa30156940:3751
5Liverpool30147949:4049
6Chelsea30139853:3548
7Brentford301361146:4245
8Everton301271134:3543
9Newcastle301261243:4342
10Bournemouth30914744:4641
11Fulham301251340:4341
12Brighton3010101039:3640
13Sunderland3010101030:3540
14Crystal Palace301091133:3539
15Leeds307111237:4832
16Tottenham30791440:4730
17Nottingham Forest30781528:4329
18West Ham30781536:5529
19Burnley30481832:5820
20Wolves31382024:5417
