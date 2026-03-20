Šance pro Kinského? Konkurent Vicario míří na operaci, o víkendu ale ještě zřejmě bude chytat
Šance pro Antonína Kinského! Jeho konkurent v brance Tottenhamu Guglielmo Vicario má zdravotní problémy. Italský novinář Gianluca Di Marzio informoval, že jedničku Spurs čeká operace kýly. Vše později oficiálně potvrdil i londýnský klub.
Po nepovedeném debutu v Lize mistrů na hřišti Atlétika Madrid, kdy byl Antonín Kinský už po sedmnácti minutách vystřídán, vyvstala otázka, kdy se český brankář znovu podívá do branky Tottenhamu. Páteční zprávy však naznačují, že by to mohlo být dříve, než se dalo čekat.
Trenér italské reprezentace Gennaro Gattuso vynechal Vicaria z nominace, gólman se během reprezentační přestávky podrobí operaci kýly. Zákrok je naplánován na příští týden.
Podle Tottenhamu půjde o drobný zákrok. „Je naplánovaný tak, aby měl co nejmenší dopad na naši sezonu. Guglielmo okamžitě zahájí rehabilitaci s naším lékařským týmem a doufáme, že se vrátí ještě během příštího měsíce,“ uvedl Tottenham.
Dostane tak Antonín Kinský příležitost už v neděli? Tottenham v klíčovém záchranářském boji v Premier League vyzve Nottingham Forest. Podle novináře Alasdaira Golda, který se na Spurs specializuje, ovšem bude o víkendu ještě chytat Vicario.
Další soutěžní duel pak čeká mužstvo po reprezentačním okně 12. dubna proti Sunderlandu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|30
|15
|9
|6
|54:41
|54
|4
Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40:37
|51
|5
Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49:40
|49
|6
Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53:35
|48
|7
Brentford
|30
|13
|6
|11
|46:42
|45
|8
Everton
|30
|12
|7
|11
|34:35
|43
|9
Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43:43
|42
|10
Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44:46
|41
|11
Fulham
|30
|12
|5
|13
|40:43
|41
|12
Brighton
|30
|10
|10
|10
|39:36
|40
|13
Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30:35
|40
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|30
|7
|11
|12
|37:48
|32
|16
Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40:47
|30
|17
Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28:43
|29
|18
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|19
Burnley
|30
|4
|8
|18
|32:58
|20
|20
Wolves
|31
|3
|8
|20
|24:54
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup