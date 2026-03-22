ONLINE: Aston Villa - West Ham 1:0. Souček v základu, domácí jdou do vedení
Fotbalisté Liverpoolu v anglické lize prohráli 1:2 na hřišti Brightonu a ve třetím ligovém zápase po sobě ztratili body. Oba góly domácích vstřelil pětatřicetiletý útočník Danny Welbeck, který je nyní s 12 brankami pátým nejlepším střelcem Premier League. Chelsea zaváhání mistra nevyužila, na hřišti Evertonu prohrála 0:3 a Liverpool uhájil páté místo, poslední pro účast v evropských pohárech. Manchester United remizoval na hřišti Bournemouthu 2:2. Tyne-Wear derby ovládl podruhé v sezoně Sunderland, který otočil utkání na hřišti Newcastlu. Tomáš Souček nechybí v základní sestavě West Hamu, který o hraje o důležité body na hřišti Aston Villy. ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.
Utkání v Brightonu začalo o 15 minut později kvůli dopravní nehodě na jedné ze silnic vedoucích ke stadionu, aby fanoušci stihli dorazit. Liverpool se po středečním postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Galatasaray musel vypořádat s absencemi Salaha a brankáře Alissona, které do hry nepustilo zranění. V úvodu zápasu se obhájcům titulu zranil ještě útočník Ekitiké, ze hřiště odkulhal už v 7. minutě.
Welbeck po necelé čtvrthodině překonal gólmana Mamardašviliho hlavou, Liverpool ale ve 30. minutě vyrovnal zásluhou Kerkeze. Maďarský obránce využil chybu stopera Dunka, který se pokusil hlavou prodloužit za sebe dlouhý nákop k brankáři Verbruggenovi, míč zachytil a domácího gólmana přeloboval.
Vítěznou branku vstřelil Welbeck v 58. minutě po akci z levé strany, kdy mu míč před odkrytou branku přiťukl záložník Hinshelwood. Liverpool po výhrách v lize a poháru do třetice proti Brightonu v této sezoně neuspěl, z posledních tří ligových utkání získal jen bod.
Chelsea prohrála po vyřazení v osmifinále Ligy mistrů ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě. Na hřišti Evertonu ji dva góly vstřelil útočník Beto, který přidal i asistenci u branky Ndiayeho. Oba afričtí střelci teď mají na kontě šest gólů v sezoně.
Gólman Evertonu Pickford zlikvidoval několik nebezpečných střel a proti Chelsea zaznamenal osmé čisté konto v kariéře. Více vychytaných nul má anglický reprezentant jen proti Burnley.
Fulham otočil zápas proti předposlednímu Burnley a zvítězil 3:1. O vítěznou trefu se postaral desátým gólem v sezoně křídelník Wilson. Velšský reprezentant se stal teprve druhým britským hráčem v historii klubu, který v jedné sezoně Premier League vstřelil alespoň 10 branek, po Andym Coleovi v ročníku 2004/05.
United ztratili vedení
Bournemouth vybojoval pátou remízu v řadě, s třetím týmem tabulky Manchesterem United hrál nerozhodně 2:2. Favorit sice na hřišti soupeře dvakrát vedl, v závěru ale přišel o výhru po penaltě nařízené za faul Harryho Maguirea. Anglický obránce navíc dostal za zákrok červenou kartu a United dohrávali v deseti.
Bruno Fernandes poslal hosty do vedení z penalty v 61. minutě, ale Ryan Christie o šest minut později vyrovnal. Vlastní gól Jamese Hilla na 2:1 posunul United blízko čtvrtému vítězství z posledních pěti zápasů, Maguireho faul ale znamenal další vyrovnání. Z pokutového kopu se trefil Eli Junior Kroupi.
Newcastle gólem v závěru prohrál se Sunderlandem 1:2. V anglické lize ve vzájemných zápasech nedokázali zvítězit už v jedenácti utkáních a více než 14 let. Naposledy se jim to povedlo v srpnu 2011, poslední domácí triumf je ještě téměř o rok starší. Sunderland se po 31. kole posunul o bod před Newcastle na 11. místo.
Domácí tým při tom do utkání vstoupil daleko lépe a po chybě obránce O'Niena v rozehrávce vedl už od desáté minuty zásluhou Gordona. Hosté po přestávce vyrovnali gólem Talbího. Poslední slovo měl pak sunderlandský útočník Brian Brobbey, který si v 90. minutě našel místo v malém vápně a nadvakrát zužitkoval Le Féeův střílený centr.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|31
|15
|10
|6
|56:43
|55
|4
Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40:37
|51
|5
Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50:42
|49
|6
Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53:38
|48
|7
Brentford
|31
|13
|7
|11
|46:42
|46
|8
Everton
|31
|13
|7
|11
|37:35
|46
|9
Fulham
|31
|13
|5
|13
|43:44
|44
|10
Brighton
|31
|11
|10
|10
|41:37
|43
|11
Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32:36
|43
|12
Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44:45
|42
|13
Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46:48
|42
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|31
|7
|12
|12
|37:48
|33
|16
Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40:47
|30
|17
Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28:43
|29
|18
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|19
Burnley
|31
|4
|8
|19
|33:61
|20
|20
Wolves
|31
|3
|8
|20
|24:54
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup