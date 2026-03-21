SESTŘIH: Čtyři góly, dvě penalty a červená. United dvakrát vedli, nakonec ale ztratili
Fotbalisté Bournemouthu vybojovali v Premier League pátou remízu v řadě, s třetím týmem tabulky Manchesterem United hráli nerozhodně 2:2. Favorit sice na hřišti soupeře dvakrát vedl, v závěru ale přišel o výhru po penaltě nařízené za faul Harryho Maguirea. Anglický obránce navíc dostal za zákrok červenou kartu a United dohrávali v deseti.
Bruno Fernandes poslal hosty do vedení z penalty v 61. minutě, ale Ryan Christie o šest minut později vyrovnal. Vlastní gól Jamese Hilla na 2:1 posunul United blízko čtvrtému vítězství z posledních pěti zápasů, Maguireho faul ale znamenal další vyrovnání. Z pokutového kopu se trefil Eli Junior Kroupi.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|31
|15
|10
|6
|56:43
|55
|4
Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40:37
|51
|5
Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49:40
|49
|6
Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53:35
|48
|7
Brentford
|30
|13
|6
|11
|46:42
|45
|8
Everton
|30
|12
|7
|11
|34:35
|43
|9
Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43:43
|42
|10
Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46:48
|42
|11
Fulham
|30
|12
|5
|13
|40:43
|41
|12
Brighton
|30
|10
|10
|10
|39:36
|40
|13
Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30:35
|40
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|30
|7
|11
|12
|37:48
|32
|16
Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40:47
|30
|17
Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28:43
|29
|18
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|19
Burnley
|30
|4
|8
|18
|32:58
|20
|20
Wolves
|31
|3
|8
|20
|24:54
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup