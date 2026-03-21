SESTŘIH: United dvakrát vedli, nakonec ale ztratili. Liverpool padl v Brightonu
Fotbalisté Liverpoolu v anglické lize prohráli 1:2 na hřišti Brightonu a ve třetím ligovém zápase po sobě ztratili body. Oba góly domácích vstřelil pětatřicetiletý útočník Danny Welbeck, který je nyní s 12 brankami pátým nejlepším střelcem Premier League. Manchester United remizoval na hřišti Bournemouthu 2:2.
Utkání v Brightonu začalo o 15 minut později kvůli dopravní nehodě na jedné ze silnic vedoucích ke stadionu, aby fanoušci stihli dorazit. Liverpool se po středečním postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Galatasaray musel vypořádat s absencemi Salaha a brankáře Alissona, které do hry nepustilo zranění. V úvodu zápasu se obhájcům titulu zranil ještě útočník Ekitiké, ze hřiště odkulhal už v 7. minutě.
Welbeck po necelé čtvrthodině překonal gólmana Mamardašviliho hlavou, Liverpool ale ve 30. minutě vyrovnal zásluhou Kerkeze. Maďarský obránce využil chybu stopera Dunka, který se pokusil hlavou prodloužit za sebe dlouhý nákop k brankáři Verbruggenovi, míč zachytil a domácího gólmana přeloboval.
Vítěznou branku vstřelil Welbeck v 58. minutě po akci z levé strany, kdy mu míč před odkrytou branku přiťukl záložník Hinshelwood. Liverpool po výhrách v lize a poháru do třetice proti Brightonu v této sezoně neuspěl, z posledních tří ligových utkání získal jen bod. Soupeř se čtvrtou výhrou z pěti posledních zápasů posunul na osmou příčku neúplné tabulky.
Bournemouth vybojoval pátou remízu v řadě, s třetím týmem tabulky Manchesterem United hrál nerozhodně 2:2. Favorit sice na hřišti soupeře dvakrát vedl, v závěru ale přišel o výhru po penaltě nařízené za faul Harryho Maguirea. Anglický obránce navíc dostal za zákrok červenou kartu a United dohrávali v deseti.
Bruno Fernandes poslal hosty do vedení z penalty v 61. minutě, ale Ryan Christie o šest minut později vyrovnal. Vlastní gól Jamese Hilla na 2:1 posunul United blízko čtvrtému vítězství z posledních pěti zápasů, Maguireho faul ale znamenal další vyrovnání. Z pokutového kopu se trefil Eli Junior Kroupi.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|31
|15
|10
|6
|56:43
|55
|4
Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40:37
|51
|5
Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50:42
|49
|6
Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53:35
|48
|7
Brentford
|30
|13
|6
|11
|46:42
|45
|8
Brighton
|31
|11
|10
|10
|41:37
|43
|9
Everton
|30
|12
|7
|11
|34:35
|43
|10
Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43:43
|42
|11
Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46:48
|42
|12
Fulham
|30
|12
|5
|13
|40:43
|41
|13
Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30:35
|40
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|30
|7
|11
|12
|37:48
|32
|16
Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40:47
|30
|17
Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28:43
|29
|18
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|19
Burnley
|30
|4
|8
|18
|32:58
|20
|20
Wolves
|31
|3
|8
|20
|24:54
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup