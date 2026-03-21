SESTŘIH: United dvakrát vedli, nakonec ale ztratili. Liverpool padl v Brightonu

SESTŘIH: Bournemouth - Man. United 2:2. Dvě penalty, jedna červená a drama v závěru
Brighton doma udolal Liverpool
Anglie - Premier League
Fotbalisté Liverpoolu v anglické lize prohráli 1:2 na hřišti Brightonu a ve třetím ligovém zápase po sobě ztratili body. Oba góly domácích vstřelil pětatřicetiletý útočník Danny Welbeck, který je nyní s 12 brankami pátým nejlepším střelcem Premier League. Manchester United remizoval na hřišti Bournemouthu 2:2.

Utkání v Brightonu začalo o 15 minut později kvůli dopravní nehodě na jedné ze silnic vedoucích ke stadionu, aby fanoušci stihli dorazit. Liverpool se po středečním postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Galatasaray musel vypořádat s absencemi Salaha a brankáře Alissona, které do hry nepustilo zranění. V úvodu zápasu se obhájcům titulu zranil ještě útočník Ekitiké, ze hřiště odkulhal už v 7. minutě.

Welbeck po necelé čtvrthodině překonal gólmana Mamardašviliho hlavou, Liverpool ale ve 30. minutě vyrovnal zásluhou Kerkeze. Maďarský obránce využil chybu stopera Dunka, který se pokusil hlavou prodloužit za sebe dlouhý nákop k brankáři Verbruggenovi, míč zachytil a domácího gólmana přeloboval.

Vítěznou branku vstřelil Welbeck v 58. minutě po akci z levé strany, kdy mu míč před odkrytou branku přiťukl záložník Hinshelwood. Liverpool po výhrách v lize a poháru do třetice proti Brightonu v této sezoně neuspěl, z posledních tří ligových utkání získal jen bod. Soupeř se čtvrtou výhrou z pěti posledních zápasů posunul na osmou příčku neúplné tabulky.

Bournemouth vybojoval pátou remízu v řadě, s třetím týmem tabulky Manchesterem United hrál nerozhodně 2:2. Favorit sice na hřišti soupeře dvakrát vedl, v závěru ale přišel o výhru po penaltě nařízené za faul Harryho Maguirea. Anglický obránce navíc dostal za zákrok červenou kartu a United dohrávali v deseti.

Bruno Fernandes poslal hosty do vedení z penalty v 61. minutě, ale Ryan Christie o šest minut později vyrovnal. Vlastní gól Jamese Hilla na 2:1 posunul United blízko čtvrtému vítězství z posledních pěti zápasů, Maguireho faul ale znamenal další vyrovnání. Z pokutového kopu se trefil Eli Junior Kroupi.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal31217361:2270
2Manchester City30187560:2861
3Manchester Utd.311510656:4355
4Aston Villa30156940:3751
5Liverpool311471050:4249
6Chelsea30139853:3548
7Brentford301361146:4245
8Brighton3111101041:3743
9Everton301271134:3543
10Newcastle301261243:4342
11Bournemouth31915746:4842
12Fulham301251340:4341
13Sunderland3010101030:3540
14Crystal Palace301091133:3539
15Leeds307111237:4832
16Tottenham30791440:4730
17Nottingham Forest30781528:4329
18West Ham30781536:5529
19Burnley30481832:5820
20Wolves31382024:5417
